У складі місії Inspiration4 немає жодного професійного астронавта.

Уночі 16 вересня (за київським часом) може відбутися запуск на орбіту першого цивільного екіпажу місії Inspiration4, що виконується компанією Ілона Маска SpaceX.

За інформацією компанії, ракета Falcon 9 і корабель Crew Dragon вже на майданчику 39А у Флориді. П'ятигодинне вікно запуску для місії відкриється о 20:02 EDT 15 вересня (тобто о 3:02 16 вересня за Києвом).

Пряму трансляцію запуску можна подивитися на Youtube-каналі SpaceX.

Місія Inspiration4: що відомо

Inspiration4 - це пілотована космічна місія, що виконується компанією SpaceX, яка має стати першим орбітальним польотом за участю лише цивільних осіб на борту. Раніше космічні туристи підіймалися тільки до суборбітальної висоти або прибували до МКС у супроводі астронавтів.

Читайте такожІлон Маск показав своє нове цуценя і викликав рекордне зростання криптовалюти (фото)Запуск місії заплановано з космодрому Космічного центру Кеннеді за допомогою вже ракети-носія Falcon 9, що вже двічі запускалася.

У складі місії немає жодного професійного астронавта. До неї увійшли помічниця лікаря Хейлі Арсено, співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран ВПС США Крістофер Семброски та педогог Шан Проктор.

Очолює команду засновник і генеральний директор компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман, а Арсено стане першою людиною з протезованою частиною тіла, яка побувала в космосі.

За задумом, чотири члени місії уособлюють чотири цінності: лідерство, надія, щедрість і процвітання. Вони проведуть три дні на орбіті на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащеного для цього унікальним куполом замість стикувального люка.

Проект також має привернути увагу громадськості до дитячої дослідницької лікарні Св. Джуда в Мемфісі, штат Теннессі.

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Автор: Катерина Комолова