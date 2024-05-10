Попередження прозвучало через два дні після того, як космічне агентство скасувало запуск ракети Starliner.

Підрядник NASA закликав космічне агентство провести додаткові перевірки безпеки перед довгоочікуваним першим запуском своєї ракети Starliner, яка має стартувати вже наступного тижня, "перш, ніж станеться щось катастрофічне".

ValveTech, підрядник, який постачає NASA компоненти клапанів для літака Starliner, застеріг від швидкого запуску 17 травня, пише Independent.

Останній запуск, запланований на 6 травня, було скасовано за дві години до зльоту через несправність клапана.

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Starliner призначений для перевезення людей на Міжнародну космічну станцію і назад, а також в інші пункти призначення на низькій навколоземній орбіті.

"Як цінний партнер NASA і експерти в галузі клапанів, ми настійно закликаємо їх не робити спроби другого запуску через ризик катастрофи, що відбувається на стартовому майданчику", - заявила президент ValveTech Ерін Фавілл у прес-релізі.

"За повідомленнями ЗМІ, звук, що вказує на негерметичність клапана, був помічений кимось, хто проходив повз Starliner за кілька хвилин до запуску. Цей звук може вказувати на те, що клапан пройшов свій життєвий цикл", - написала Фавілл.

Вона закликала NASA "повторно подвоїти перевірки безпеки і переглянути протоколи безпеки, щоб переконатися, що Starliner безпечний, перш ніж з астронавтами і людьми на землі станеться щось катастрофічне", додала Фавілл.

Провал запуску Starliner - деталі

Це чергова порція поганих новин для компанії Boeing, яка останнім часом неодноразово потрапляла в заголовки газет через дефекти своїх літаків.

Потім підрядник звернувся до окремого питання, порушеного в рішенні федерального суду від листопада 2023 року. Суд встановив, що компанія Boeing використовувала клапан іншого підрядника, Aerojet Rocketdyne, який "порушив кілька угод про нерозголошення", коли скористався розробками і технологіями ValveTech.

Свідок на суді попередив, що клапан Aerojet "не відповідає необхідним специфікаціям і не пройшов перевірку на відповідність протоколам безпеки", ідеться у пресрелізі.

ValveTech "продовжує перейматися питанням, як NASA, Boeing і Aerojet могли кваліфікувати цей клапан для місії без належних підтверджувальних даних, попередньої історії або застарілої інформації", що "суперечить протоколам кваліфікації аерокосмічної галузі, встановленим NASA".

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