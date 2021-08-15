Фахівці не змогли оперативно розв'яати проблеми з клапанами в паливній системі корабля.

Компанія Boeing і NASA вирішили на невизначений термін відкласти другий безпілотний випробувальний політ до МКС нового космічного корабля Starliner.

Як повідомили в Boeing, фахівці не змогли оперативно розв'язати проблеми з клапанами в паливній системі корабля, пише N+1.

Роботу над пілотованим космічним кораблем CST-100 Starliner компанія почала у 2010 році за фінансової підтримки програми NASA Commercial Crew Program.

У 2019-му корабель вперше запустили без екіпажу в межах випробувального польоту, проте в системі відліку часу сталася помилка, і в результаті перевитрати палива йому не вдалося долетіти до МКС.

Читайте такожКорабель Crew Dragon після двох місяців у космосі повернувся на Землю (відео, фото)Другий безпілотний політ Boeing призначила на 30 липня 2021 року. Однак старт перенесли через проблеми з модулем "Наука" на МКС, а потім відкладали ще кілька разів через неполадки з клапанами в паливній системі Starliner: частина клапанів в сервісному модулі не відкривалася.

Усі 13 несправних клапанів встановлені на двигунах і необхідні для виходу корабля на орбіту з подальшим маневруванням. З 9 з 13 в результаті вдалося розібратися, проте 13 серпня компанія все ж вирішила відкласти запуск на невизначений час.

Starliner знімуть з ракети-носія Atlas V і перевезуть до цехів у Флориді. Там фахівці продовжать розв'язувати питання клапанів і в цілому збираються перевірити корабель. За попередньою версією, проблема клапанів виникає через пошкодження тефлонових ущільнень.

Що таке Starliner

Boeing CST - 100 Starliner - це американський частково багаторазовий пілотований транспортний космічний корабель, що розробляється компанією Boeing в межах "Програми розвитку комерційних пілотованих кораблів" - багатоетапної програми NASA з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів для доправлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Перший - частково успішний - запуск Starliner відбувся у грудні 2019 року. Після повторного тестового польоту запланована місія з екіпажем.

На сьогодні людей на МКС доставляє корабель Crew Dragon компанії SpaceX і російські "Союзи". Незабаром очікується черговий політ Crew Dragon, де всі члени екіпажу будуть цивільними людьми, які ніколи не проходили підготовку в NASA.

Автор: Катерина Комолова