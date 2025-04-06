Комплекс під пірамідами Гізи, який, як прийнято вважати, налічує близько 4500 років, насправді був побудований 38 тис. років тому.

Сенсаційна заява про піраміди Гізи в Єгипті надійшла від дослідників, які нібито знайшли ціле "загублене місто" під пам'ятками.

Якщо це виявиться правдою, нове відкриття зруйнує загальноприйняту думку про походження пірамід, пише The Sun. Зокрема, група італійських і шотландських археологів заявила, що під пірамідами є "цілий прихований світ безлічі структур". Вони заявили, що радіолокаційна технологія дала змогу їм уперше побачити складні структури на глибині понад кілометр під землею.

Багато фахівців з наукового світу поставили під сумнів це відкриття, деякі називали його "фейковими новинами", але тепер група вчених зробила ще одну шокуючу заяву.

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Тепер дослідники розповіли, що комплекс під пірамідами Гізи, який, як заведено вважати, налічує близько 4500 років, насправді був побудований 38 тис. років тому.

Дослідники зазначили, що підземні структури, які вони виявили, мають такий самий вік.

Ще однією своєю заявою вони шокували наукову спільноту ще більше. Група вчених заявила, що людей, які побудували піраміди, знищив близько 12 тис. років тому "божественний потоп", спричинений астероїдом.

Згідно з теорією італійських і шотландських учених, піраміди були єдиною "мегаструктурою", що пережила потім.

Археолог Мей з міжнародної групи дослідників вказав на речові докази, які, на його думку, підтверджують їхню версію подій. "Деякі блоки біля входу у Велику піраміду демонструють явні ознаки водної ерозії. Лише деякі камені зачеплено, що припускає, що частина піраміди була затоплена в стародавні часи", - сказав він.

Дослідник також зазначив, що всередині Великої піраміди знайдено товсту соляну кірку, яку він інтерпретував як ще один доказ того, що вона колись була затоплена величезною океанічною повінню.

При цьому Захі Хавасс, колишній міністр старожитностей Єгипту, сказав, що ознаки "водної ерозії" є просто результатом природного вивітрювання. Також він наполягає, що соляні кірки з'явилися всередині самих вапняків, а не через повінь.

Незважаючи на суперечність, Мей вважає, що "загадка пірамід Гізи є потужним і спантеличуючим свідченням цієї можливості".

Відкриття під пірамідами Гізи

Мей і його команда потрясли науковий світ минулого місяця своїми твердженнями про "величезне підземне місто" під пірамідами Гізи. Вони заявили, що там є величезні колони зі сходами, система водопостачання і сполучні коридори.

Але багато хто в науковому світі налаштований скептично і спростував ці заяви.

Це незвичайне нове дослідження не було рецензовано.

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