Скептицизм і звинувачення в тому, що дослідження було сфальсифіковано, виникли, коли група вчених не опублікувала дані з будь-якою рецензією незалежних дослідників.

Дослідники стверджують, що знайшли легендарні Зали Аменті у "величезному місті" під єгипетськими пірамідами Гізи.

Однак, ця теорія спантеличила археологічних експертів, які відкидають її, називаючи "фейком", пише New York Pos. Коррадо Маланга з Пізанського університету в Італії та Філіппо Біонді з Університету Стратклайда в Шотландії очолили експедицію з пошуку другої за величиною піраміди на плато Гіза.

Вчені заявили, що виявили п'ять невеликих кімнат усередині піраміди за допомогою технології радіолокатора із синтезованою апертурою (SAR). У прес-релізі вчених сказано, що в одній зі споруд був саркофаг, помилково прийнятий за гробницю фараона.

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Група вчених стверджує, що п'ять раніше невідомих споруд було знайдено в центрі піраміди. Вони пов'язані з ходами, що ведуть під землю, і, як вважають фахівці, відкривають приховані кімнати і колодязі під 4500-річним чудом світу.

При цьому електромагнітні сигнали розкрили більшу інфраструктуру, яка веде на тисячі футів під землю. Вісім великих вертикальних споруд, які, ймовірно, є колодязями або шахтами, імовірно, простягаються більш ніж на 6500 футів у поперечнику і на 2000 футів під землю. Вчені встановили, що повна структура складається зі спіральних ходів, що ведуть під землю.

Група використовувала різні дані, щоб створити 3D-модель, яка оцінює те, що, як вважають, приховано від очей світу. "Коли ми збільшимо зображення в майбутньому, ми покажемо, що під ним знаходиться те, що можна описати тільки як справжнє підземне місто", - прокоментував відкриття Маланга.

Скептицизм і звинувачення в тому, що дослідження було сфальсифіковано, виникли, коли група вчених не опублікувала дані з будь-якою рецензією незалежних дослідників.

Відомий археолог і колишній міністр старожитностей Єгипту доктор Захі Хавасс одразу ж назвав ці заяви "абсолютно неправильними" та "фейковими новинами". "Твердження про використання радара всередині піраміди є неправдивим, а методи роботи, що використовуються, не були ні науково схвалені, ні перевірені", - сказав він.

Один дослідник із Денверського університету сказав, що ці твердження "перебільшені", оскільки технологія, яку використовували вчені в роботі, недостатньо просунута.

Експерт із радарів Лоуренс Коньєрс сказав, що існує ймовірність того, що п'ять невеликих підземних структур, схожих на кімнати, можуть бути там через історію цих земель. Коньєрс зазначив, що вони були священними для стародавніх цивілізацій задовго до того, як були побудовані піраміди.

Інші новини про Стародавній Єгипет

19 лютого стало відомо, що в Єгипті вперше за століття знайшли гробницю фараона. Останнє відкриття такого рівня було зроблено 1922 року, коли знайшли місце поховання Тутанхамона.

А 28 лютого в Єгипті знайшли Загублене місто золота, якому 3000 років.

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