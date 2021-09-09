Перше льотне випробування тривало близько 3 хвилин.

Американсько-українська компанія Firefly Aerospace планує провести наступний запуск Alpha найближчим часом. Першу місію з запуску ракети розробникам довелось припинити через збій у роботі паливного клапана одного з двигунів.

Про це повідомив інвестор компанії Максим Поляков.

"Ми зібрали всі необхідні дані для подальших пусків та готові до запуску другої ракети Alpha", – зазначив бізнесмен.

Також у компанії заявили, що працюють й над ракетою класу Beta та мунледеру BlueGhost в рамках програми Артеміда.

Читайте такожСхожа на Tesla: з’явилися зображення першого електрокара XiaomiПерше льотне випробування тривало близько 3 хвилин. Під час запуску з бази Ванденберг у США один з чотирьох двигунів І ступеня через збій у роботі клапана у паливній системі тимчасово припинив роботу.

Фахівці вирішили перервати пуск і підірвали ракету в повітрі. Вибух Alpha потрапив у пряму трансляцію.

Попри це у Firefly тестовий політ Alpha назвали успішним, оскільки компанії вдалося зібрати важливі дані для майбутніх запусків ракети.

Розробники стверджують, що досягли деяких цілей місії, зокрема – успішний запуск двигунів першого ступеня, зліт з пускового майданчика, перехід до надзвукової швидкості.

Приватна аерокосмічна компанія Firefly Aerospace розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017-му її придбав український бізнесмен Максим Поляков.

Firefly Alpha – повністю унікальна розробка, компоненти якої були створені командою інженерів з нуля. Робота з фінального тестування як компонентів, так й ракети може відбуватися тільки у польових умовах – під час запуску.

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Автор: Яна Ставська