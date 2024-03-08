За словами астрономів, наразі невідомо, чи може ця планета бути придатною для життя.

Астрономи знайшли далеку планету, яка може бути повністю покрита глибоководним океаном. Така знахідка є просуванням у пошуку умов для життя за межами Землі, пише The Guardian.

Завдяки спостереженням, яке провели за допомогою космічного телескопа NASA імені Джеймса Вебба, дослідники виявили водяну пару та хімічні ознаки метану й вуглекислого газу в атмосфері екзопланети, яка в два рази більша за радіус Землі та знаходиться на відстані приблизно 70 світлових років.

Науковці Кембриджського університету стверджують, що така хімічна суміш належить до водного світу, в якому океан охоплює всю поверхню, де атмосфера багата на водень, попри те, що вони не передають "спокійного, привабливого морського пейзажу".

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"Температура океану могла б сягати 100 градусів (за Цельсієм) і більше", - зауважив професор Нікку Мадхусудхан, який був очільником дослідження.

За його словами, через високий атмосферний тиск гарячий океан може бути рідким, проте невідомо, чи він є придатний до життя.

Водночас таку інтерпретацію заперечує канадська команда, яка провела додаткові дослідження цієї ж екзопланети. Вони виявили аналогічні атмосферні хімічні речовини, проте зазначають, що така планета була б дуже гарячою для рідкої води, замість цього вона б мала кам'янисту поверхню з великою щільною атмосферою з водню й водяної пари.

"Яка б точка зору не перемогла, ці останні спостереження демонструють приголомшливе розуміння Джеймсом Веббом природи планет за межами нашої Сонячної системи. Телескоп фіксує зоряне світло, відфільтроване крізь атмосфери планет, що обертаються на орбітах, і дає детальний аналіз хімічних елементів, які там присутні. На основі цього астрономи можуть скласти картину умов на поверхні планети - і ймовірність того, що там може вижити життя", - додали автори матеріалу.

Космічні явища: останні новини

Як писав УНІАН, у квітні людство побачить рідкісне астрономісне явище, а саме проходження комети "поруч" із Сонцем під час повного сонячного затемнення. За словами дослідників, це станеться 8 квітня. Відомо, що таке явище отримало прізвисько "комета диявола", адже під час спостережень виверження кріомагми мали вигляд рогів.

Також астрономам вдалося виявити три досі невідомі супутники в Сонячній системі. Один із них обертається навколо Урана і два навколо Нептуна.

"Три нещодавно відкриті супутники є наймлявішими з тих, що коли-небудь були знайдені навколо цих двох планет-крижаних гігантів за допомогою наземних телескопів. Потрібна була спеціальна обробка зображень, щоб виявити такі мляві об’єкти", - зазначив астроном з Наукового інституту Карнегі Скотт С. Шеппард.

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