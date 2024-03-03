Коли Сонце сховається за диском Місяця з пітьми вирине льодяна комета, яка 70 років блукала в чорній безодні космосу.

У квітні людство зможе спостерігати за рідкісним астрономічним явищем – проходженням комети "поруч" із Сонцем під час повного сонячного затемнення. Як пише Live Science, подія відбудеться 8 квітня.

Комета 12P/Понс-Брукса відома як "комета диявола" має в діаметрі близько 17 кілометрів і обертається навколо Сонця по високоеліптичній орбіті приблизно раз на 71 рік. Із наближенням до Сонця її крижана оболонка втрачає стабільність і комета викидає в космос суміш льоду та газу, відому як кріомагма. Під час ранніх спостережень виверження кріомагми нагадували роги, що й спонукало астрономів дати кометі прізвисько "комета диявола".

Очікується, що комета 12P максимально наблизиться до Сонця 24 квітня, після чого вона почне рух у зворотному напрямку. Підчас повного сонячного затемнення 8 квітня комету можна буде побачити навіть у любительскі телескопи та потужні об’єктиви фотоапаратів. Щоправда, ця розкіш буде доступною лише мешканцям певних регіонів Північної Америки, де спостерігатиметься уся ця космічна вакханалія.

Відео дня

Зазначається, що астрофотографи – любителі фотографувати космічні явища – вже з нетерпінням чекають можливості зафіксувати на одному знімку одразу і повне сонячне затемнення, і яскраву комету "поруч" із Сонцем.

Але, якщо комета "вибухне" черговим викидом кріомагми за кылька дныв чи тим паче годин до затемнення, то побачити її можна буде навіть неозброєним оком. Але захисні окуляри все ж варто буде надягнути, коли будете спотерігати за сонячним затемненням, кажуть астрономи.

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Як писав УНІАН, астрономи виявили одразу три досі невідомі супутники планет, які ховаються поза полем зору на краю Сонячної системи. Ці супутники обертаються навколо двох найвіддаленіших планет – один навколо Урана і два навколо Нептуна.

Також ми розповідали, що вчені не виключають існування життя у далеких куточках Сонячної системи. На ці думки їх наштовхують відкриття, зроблені космічним телескопом Джеймса Вебба.

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