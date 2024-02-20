Це відкриття було зроблено з використанням даних, зібраних космічним телескопом Джеймса Вебба.

Науковці виявили, що невеликі крижані світи на околиці Сонячної системи можуть виявитися кращими претендентами на існування життя, ніж вважали вчені.

Карликові планети Еріда і Макемаке, розташовані в поясі Койпера за орбітою Нептуна, можуть мати геотермальну активність під своєю поверхнею, пише Newsweek. Про ці геологічні процеси можна судити по відкриттю ізотопів метану - форм метану, що розрізняються кількістю нейтронів в ядрі - на поверхні Еріди і Макемаке. Це був перший випадок, коли ці ізотопи метану були виявлені на об'єктах за межами Нептуна.

Це означає, що ці карликові планети можуть бути теплішими, ніж вважалося, і, отже, більш придатними для життя.

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Дослідження показують, що на поверхні Еріс і Макемаке є сліди геологічно нового метану, який міг потрапити туди тільки в результаті геотермальної активності. Це говорить про те, що карликові планети можуть бути місцем кріовулканізму або навіть мати гаряче кам'яне ядро.

"Можливість існування підповерхневих океанів і виявлення рідкісних ізотопологів метану в цих далеких світах кидають виклик загальноприйнятій думці про первозданний склад великих транснептунових об'єктів", - прокоментував професор-дослідник Флоридського космічного інституту Університету Центральної Флориди Ноемі Пінілья-Алонсо.

"Це не тільки переосмислює наше розуміння цих крижаних світів, але й підкреслює ключову роль ендогенних сил у формуванні зовнішніх тіл Сонячної системи", - сказав Пінілла-Алонсо.

Це відкриття було зроблено з використанням даних, зібраних космічним телескопом Джеймса Вебба, який дозволив дослідникам виміряти склад поверхонь Еріди та Макемаке.

Еріда та Макемаке

Еріда і Макемаке є карликовими планетами на краю Сонячної системи. Карликові планети характеризуються достатньою масою, щоб їх власна гравітація набула приблизно сферичної форми, але вони відрізняються від повних планет тим, що не очистили околиці орбіти від іншого сміття.

Еріда - найбільша карликова планета Сонячної системи, більша за Плутон і обертається на середній відстані 6 289 000 000 миль від Сонця, приблизно в 68 разів далі Землі. Еріда обертається навколо Сонця раз на 557 років.

Макемаке - третя за величиною відома карликова планета в Сонячній системі після Плутона і Еріди, її діаметр становить 888 миль. Обертання навколо Сонця займає близько 309 років. Вона була відкрита в 2005 році.

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