Це дасть змогу заново відрощувати втрачені зуби.

Вчені з Королівського коледжу Лондона вперше успішно виростили людські зуби в лабораторних умовах. Дослідники стверджують, що цей прорив може призвести до того, що в майбутньому пацієнти зможуть заново відрощувати втрачені зуби, що стане альтернативою пломбам і зубним імплантам, пише The Telegraph.

Команда розробила матеріал, що імітує середовище, необхідне для формування зуба, завдяки чому клітини змогли обмінюватися сигналами і почати процес розвитку зубної тканини.

Директор напряму регенеративної стоматології в Королівському коледжі, доктор Ана Анджелова Вольпоні заявила, що це дослідження може "здійснити революцію в галузі стоматології". У роботі наголошується, що деякі тварини, такі як акули і слони, мають здатність вирощувати нові зуби, тоді як у людини є лише один комплект постійних зубів.

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Дослідження проводилося у співпраці з Імперським коледжем Лондона і велося понад десять років. При цьому вчені заявляють, що пломби - не найкраще рішення для відновлення зубів. Згодом вони послаблюють структуру зуба, мають обмежений термін служби і можуть призвести до додаткового руйнування або підвищеної чутливості.

Дослідник факультету стоматології, порожнини рота і черепно-лицьової науки Сюечень Чжан також заявив, що імпланти теж не ідеальні. "Імпланти потребують інвазивної хірургії та гарного поєднання з кістковою тканиною. Обидва варіанти [пломби та імпланти] є штучними і не відновлюють функції натурального зуба, що може призвести до ускладнень у майбутньому", - зазначив він.

Тоді як лабораторно вирощені зуби відновлюватимуться природним чином, інтегруючись у щелепу як справжні зуби. Вони будуть міцнішими, довговічнішими і не викличуть відторгнення, надаючи більш надійне і біологічно сумісне рішення, ніж пломби та імпланти.

Інші цікаві відкриття вчених

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені відродили жахливих вовків, які вимерли 10 тисяч років тому. Вчені з Colossal створили трьох дитинчат лютововка, використовуючи давню ДНК, клонування і технологію редагування генів, щоб змінити гени сірого вовка, найближчого живого родича доісторичного лютововка.

Крім того, ми розповідали про безсмертну істоту, яка може допомогти розкрити секрет старіння. Вивчати планарій у лабораторії взявся доктор філософії, доцент кафедри молекулярної та інтегративної фізіології та клітинної біології розвитку Медичної школи Мічиганського університету, член Інституту геронтології Лонхуа Гуо.

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