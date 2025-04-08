Вчені створили кілька особин вовків, генетично відредагованих таким чином, щоб вони були схожі на цю доісторичну тварину.

Вид вовка, який зник з лиця Землі 12 500 років тому, відроджується до життя, як "перша у світі успішно відновлена тварина".

Про це йдеться в заяві біотехнологічної компанії Colossal Biosciences, передає CNN. Вчені з Colossal створили трьох дитинчат лютововка, використовуючи стародавню ДНК, клонування і технологію редагування генів, щоб змінити гени сірого вовка, найближчого живого родича доісторичного лютововка. Результатом є гібридний вид, зовні схожий на свого вимерлого попередника.

Лютоволк Aenocyon dirus був головним хижаком, який колись жив у Північній Америці. Лютоволки були більшими за сірих вовків і "мали ширшу голову і щелепи, а також світле густе хутро", - розповіли вчені.

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Видання зазначило, що було відомо, що Colossal працює над оживленням мамонта, додо і тасманійського тигра з 2021 року, але роботу над Aenocyon dirus компанія не розголошувала.

"Цей важливий етап показує, що наш комплексний набір технологій із відновлення вимерлих тварин працює", - сказав Бен Лемм, співзасновник і генеральний директор Colossal.

"Наша команда взяла ДНК із зуба віком 13 000 років і черепа віком 72 000 років і виростила здорових цуценят жахливого вовка", - поділився деталями роботи Лемм.

У компанії додали, що після маніпуляцій з ДНК тварин і редагування їхніх генів "здорові ембріони, що розвиваються, були перенесені до сурогатних матерів для міжвидової вагітності", і три вагітності призвели до народження перших воскрешених видів.

Компанія підтвердила CNN, що використовувала домашніх собак - зокрема, великих змішаних гончаків - як сурогатних матерів.

За даними Colossal, два дитинчата-самці лютововка народилися 1 жовтня 2024 року, а цуценя-самка - 30 січня 2025 року.

Щоб оптимізувати воскрешений вид, учені мають намір видалити певні варіанти генів сірого вовка і замінити їх рисами, пов'язаними з жахливими вовками, сказав Лав Дален, професор еволюційної геноміки з Центру палеогенетики Стокгольмського університету та консультант Colossal.

"Ні для кого не секрет, що за всім геномом це на 99,9% сірий вовк. У науковому співтоваристві будуть суперечки про те, скільки генів потрібно змінити, щоб вийшов жахливий вовк, але насправді це риторичне питання", - сказав Дален.

Він додав, що навіть ті гени, які несуть новостворені особини, роблять їх більш схожими на лютововка, ніж на будь-якого іншого вовка.

Видання зазначило, що наразі три жахливі вовки живуть на ділянці площею 2 000 акрів у невідомому місці, оточеному 3-метровим парканом "зоопаркового" рівня, де за ними стежать співробітники служби безпеки, безпілотники та камери в режимі реального часу.

Інші новини науки

Давню ДНК найглибоководнішої акули використовують для вивчення довголіття людини. Зокрема, вчені картували геном гренландської акули в рамках зусиль, що продовжуються, з продовження людського життя.

А нещодавно вчені досліджували, як і коли домашні коти потрапили до Китаю. До цього вченим ніяк не вдавалося з'ясувати, як і коли домашні кішки могли бути завезені до Китаю.

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