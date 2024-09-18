Ілон Маск заявив, що SpaceX планує подати до суду на FAA у відповідь на штраф.

Лише через кілька днів після того, як регулювальні органи на два місяці призупинили польоти ракети Starship компанії SpaceX на Марс, фірмі Ілона Маска загрожує великий штраф за ймовірні порушення безпеки двох запусків минулого року.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запропонувало 633 тисячі доларів США як цивільні штрафи для приватної космічної компанії, стверджуючи, що вона не виконала вимоги ліцензії в травні і липні 2023 року, пише The Independent.

"Безпека - це рушійна сила всього, що ми робимо в FAA, включно з юридичною відповідальністю за нагляд за безпекою компаній, що мають ліцензії на комерційні космічні перевезення. Недотримання компанією вимог безпеки потягне за собою наслідки", - сказав головний юрисконсульт FAA Марк Ніколс.

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Ілон Маск відповів на пропонований штраф у повідомленні для X, написавши: "SpaceX подасть позов проти FAA за перевищення нормативних повноважень".

Пізніше він додав: "Lawfare - це зловживання системою".

Мільярдер раніше стверджував, що регулятор США душить дослідження космосу після відмови видати ліцензію на запуск його останнього корабля Starship, який, за його словами, був готовий до запуску з бази SpaceX Starbase в Техасі з серпня.

"Ми ніколи не відправимо людство на Марс, якщо це продовжиться", - написав він у X.

FAA заявило, що видало кілька ліцензій на запуск ракети Starship, однак SpaceX змінила профіль місії, додавши спробу зловити надважкий прискорювач ракети на місці запуску за допомогою системи "паличок для їжі".

"Поточна ліцензія SpaceX, що дозволяє запуск Starship Flight 4, також допускає кілька польотів однієї й тієї самої конфігурації транспортного засобу та профілю місії. SpaceX вирішила змінити і те, і інше для свого пропонованого запуску Starship Flight 5, що викликало більш поглиблений розгляд. Крім того, в середині серпня SpaceX представила нову інформацію, в якій детально описується, як вплив Flight 5 на навколишнє середовище охопить більшу територію, ніж розглядалося раніше. Це вимагає від FAA консультацій з іншими агентствами. SpaceX повинна виконати всі вимоги безпеки, охорони навколишнього середовища та інші вимоги ліцензування до отримання дозволу FAA на запуск", - повідомив представник FAA.

FAA заявила, що остаточне рішення про видачу ліцензії для Starship Flight 5 не очікується до кінця листопада 2024 року. SpaceX має час до середини жовтня, щоб відповісти FAA щодо останньої пропозиції про штраф.

Діяльність компанії SpaceX

П'ятиденний космічний вояж, відомий як Polaris Dawn, благополучно завершився в неділю, коли чотири астронавти на борту SpaceX Dragon приводнилися біля берегів Флориди, завершивши новаторську комерційну місію.

Polaris Dawn перетнув кілька історичних віх для цивільних космічних польотів, коли Джаред Айзекман, мільярдер-підприємець і шукач пригод, здійснив перший вихід у відкритий космос приватної особи, за яким послідувала інженерка SpaceX Сара Джилліс.

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