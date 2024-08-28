Марсохід NASA починає крутий підйом до краю кратера на планеті.

Марсохід NASA Perseverance вирішує нове складне завдання на Марсі. Впродовж останніх 3,5 роки шестиколісний марсохід блукав дном кратера. Вже у вівторок він почав підніматися на вершину, пише Associated Press.

Відомо, що марсохід підніметься на 305 метрів до краю кратера Джезеро, аби зібрати зразки гірських порід. Зазначається, що з моменту посадки на Червону планету у 2021 році Perseverance зібрав 22 зразки керна з дна кратера, який колись був заповнений водою.

"Зразки марсохода можуть допомогти вченим відновити картину того, як виглядав клімат планети мільярди років тому - і дізнатися, чи існувало там давнє марсіанське життя. NASA вивчає способи доставки зразків породи на Землю. За словами Стівена Лі з Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії, корінні породи на краю кратера можуть дати підказки про те, як з'явилися такі скелясті планети, як Марс і Земля", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Однак шлях попереду не буде легким. Perseverance буде додати скелясту місцевість та схили до 23 градусів під час багатомісячної подорожі.

"Perseverance, безумовно, був справжнім солдатом", - підкресдив Лі.

У виданні додали, що за час свого дослідження марсохід пройшов близько 29 кілометрів.

"Скеля на вершині кратера, можливо, утворилася з колишніх гідротермальних джерел - місць, де нагріта вода і розчинені мінерали вивергалися після циклічного руху під поверхнею планети. На Землі подібні місця, як, наприклад, у Єллоустонському національному парку, вважаються колискою життя", - пояснюють в AP.

Дослідження Марсу - останні новини

Як писав УНІАН, на Марсі вперше знайшли воду в рідкому стані, яка перебуває на великій глибині під поверхнею. Відомо, що раніше воду на Марсі вже знаходили - у вигляді льоду та залишків пари в атмосфері, але не в рідкому стані.

Також повідомлялось, що вчені знайшли новий революційний спосіб, як зробити Марс придатним для життя. Зокрема нове дослідження пропонує розпилювати частинки інженерного пилу у марсіанській атмосфері, щоб розігріти її і зробити придатною для існування.

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