Через вибух молодий чоловік втратив свідомість, в лікарні у нього діагностували зупинку серця.

В Індії чоловік помер через вибух дротових навушників під час телефонного дзвінка. 28-річний чоловік втратив життя після того, як аксесуар для смартфона вибухнув прямо в його вусі.

Про подію з посиланням на індійські ЗМІ повідомляє видання ixbt.

Трагічний інцидент стався в індійському штаті Раджастан. Чоловік використовував навушники, підключені до смартфона. При цьому він говорив телефоном. У цей момент гаджет був на зарядці. У будинку, де знаходився молодий чоловік, різко згасло, а потім знову з'явилося світло.

У підсумку навушники вибухнули прямо у вухах чоловіка. Через це житель Індії втратив свідомість, його госпіталізували. Однак у лікарні його не врятували - чоловік помер через зупинку серця.

Читайте такожПрожити рік "на Марсі": NASA шукає добровольців для симуляції місії на Червоній планетіЗа даними видання ixbt, чоловіка, який помер через вибух навушників, звали Ракеш Кумара Нагара. Повідомляється, що трагедія могла статися через неякісне складання аксесуара або стрибка напруги.

Якого бренду були навушники, що вибухнули - ЗМІ не уточнюють. Відомо, що аксесуар створила маловідома індійська компанія. У країні, де трапилася трагедія, подібні навушники можна купити на автомобільних заправках і в маленьких магазинах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що школяр з Індії на карантині розробив програми для кріптовалюти і прославився.

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Автор: Поліна Кузенко