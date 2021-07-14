Якщо користувач Amazfit PowerBuds Pro довго знаходиться в одному положенні, навушники подають сигнал і пропонують змінити позу.

Компанія Amazfit представила бездротові TWS-навушники PowerBuds Pro, наділені функціями контролю стану здоров'я користувача.

У продажу вони з'являться 15 липня, в США PowerBuds Pro будуть коштувати $150, а в країнах Європи новинку Amazfit запропонують за 130 євро.

Аксесуар отримав внутрішньоканальні датчики серцевого ритму PPG, який відстежує пульс під час тренування і попереджає про підвищення частоти серцебиття, а під час бігових тренувань навушники здатні самостійно визначати їх початок і запускати підрахунок часу і швидкості бігу, відстані, спалених калорій та інших параметрів. Синхронізувати отримані дані можна з популярними спортивними додатками на зразок RunKeeper.

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Інноваційним рішенням став вбудований акселерометр, що фіксує кут нахилу шийних хребців людини. Якщо користувач Amazfit PowerBuds Pro довго знаходиться в одному положенні, навушники подають сигнал і пропонують змінити позу. Розробники заявляють, що це рішення допомагає зберегти поставу, уникнути головних болів і болю в шиї.

За захист слуху відповідають система активного шумозаглушення і контроль гучності відтвореного контенту, який, керуючись рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, відправляє в додаток Zepp поради щодо оптимальної гучності і тривалості прослуховування контенту, передає kommersant.

За допомогою трьох вбудованих мікрофонів реалізована система активного шумозаглушення, здатна знижувати рівень зовнішнього шуму на величину до 40 дБ. Шумозаглушення працює в декількох режимах, оптимізованих для зниження шуму в умовах приміщень і транспорту, а також запропоновані спеціальний сценарій для тренувань і адаптивний режим шумозаглушення.

Без підзарядки Amazfit PowerBuds Pro здатні пропрацювати до дев'яти годин, а за допомогою зарядного футляра автономність навушників можна збільшити до 30 годин.

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Автор: Ірина Погоріла