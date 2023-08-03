У цей момент Земля та Марс перебували на протилежних сторонах зірки.

Астрономи зафіксували унікальне виверження на Сонці, яке одночасно вразило Землю, Місяць і Марс, де нещодавно марсохід знайшов органічні молекули.

Як пише Independent, ця сонячна буря сталась у жовтня 2021 року й поширилась на дуже велику територію, оскільки Марс та Земля перебували на протилежних сторонах зірки - близько 250 мільйонів кілометрів один від одного.

За словами науковців, енергетичні частинки навіть пройшли через магнітну "бульбашку", яка захищає Землю від подібних спалахів. Однак на Місяці та Марсі сонячні частинки легко досягають поверхі та взаємодіють з їхнім ґрунтом, створюючи вторинне випромінювання. Це дуже важливо, оскільки ці два небесних тіла є центром майбутніх досліджень людини, тоді як опромінення вище 700 мілігрей (одиниці поглинання радіації) може викликати променеву хворобу у астронавтів. Це у свою чергу призводить до руйнування кісткового мозку у астронавтів, а у подальшому - до інфекції та внутрішньої кровотечі.

Відео дня

Вимірювання, проведені ExoMars TGO і марсоходом Curiosity під час події в жовтні 2021 року, свідчать про те, що доза радіації в 9 мілігрей досягла орбіти Марса, що в 30 разів перевищує 0,3 мілігрея, виявлені на поверхні Червоної планети. Ці знання допоможуть краще проектувати захисні скафандри для астронавтів.

"Космічна радіація може створити реальну небезпеку для наших досліджень по всій Сонячній системі. Вимірювання радіаційних подій високого рівня роботизованими місіями має вирішальне значення для підготовки до довготривалих місій з екіпажем. Завдяки даним таких місій, як ExoMars TGO, ми можемо підготуватися до того, як найкраще захистити наших людей-дослідників", — сказав науковий співробітник проекту TGO Колін Вілсон.

Інші новини з космосу

Як раніше повідомляв УНІАН, до Землі мчить комета розміром з місто. Нещодавно на ній сталося потужне виверження вулкана, в результаті чого на кометі утворилися "роги".

Крім того, астрономи вперше в історії виявили зірку з неоднорідною поверхнею. Вона ніби поділена на дві частини.

Вас також можуть зацікавити новини: