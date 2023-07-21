Теорій, що пояснюють феномен, у астрономів не менше 12-ти, але є серед них і головна.

Астрономи вперше в історії виявили зірку з неоднорідною поверхнею. Вона ніби поділена на дві частини.

Зірка, яку назвали "Янус", є білим карликом, а цей тип астрономам відомий давно і досить добре вивчений, передає Бі-бі-сі. Однак це вперше, коли вчені з боків зірки чітко розрізнили два "газові полюси": з одного боку карлик покритий гелієм, з іншого - воднем.

Засікти дивну зірку вдалося за допомогою інструменту, який щоночі сканує небо в пошуках нових об'єктів.

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Теорій, що пояснюють цей феномен, у астрономів не менше 12-ти. Але головною вважається ця - настільки очевидний розподіл газу відбувається під впливом потужного магнітного поля карлика.

"Магнітні поля навколо космічних тіл сильніші з одного боку, ніж з іншого", - пояснив астрофізик Каліфорнійського технологічного інституту Іларія Кайаццо. - А це впливає на те, як змішуються речовини".

Поки що "Янус" єдиний, але вчені думають, що знайдуть і інші схожі зірки.

Вивчення космосу

Астрономи активно вивчають космос і весь час роблять якісь відкриття. Так, 17 липня нові дані марсохода Perseverance виявили різноманітність органічних молекул у гірських породах на місці, де було озеро на Марсі.

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