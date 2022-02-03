Вона довела свою ефективність у змаганнях із людьми, обійшовши більшість учасників.

Британська компанія DeepMind, що входить разом з гігантом Google у холдинг Alphabet, розробила ШІ-алгоритм AlphaCode, який може послужити відправною точкою для повністю автоматизованого програмування.

Він вже довів свою ефективність в змаганнях з програмістами-людьми, потрапивши в 54% найкращих учасників, говориться в блозі компанії.

AlphaCode брала участь у конкурсах на платформі Codeforces, де збираються найскіловіші програмісти з усього світу. Для успішного його проходження необхідно було застосувати логіку, критичне мислення, ази алгоритмізації та кодування. Завдання на конкурсі більше нагадують головоломки.

Тут починається найцікавіша частина – нейромережа успішно пройшла 10 тестів без використання готових шаблонів. Вона генерувала унікальний новий код, який виявився не гіршим за те, що написали фахівці середнього рівня.

Щоправда, в DeepMind визнали, що їхня розробка поки що не може повноцінно замінити людей, а дослідження знаходяться на початкових етапах. Наразі навички AlphaCode застосовується лише у програмі змагання, проте в майбутньому систему планують доопрацювати, щоб вона змогла писати абсолютно будь-який код у повністю автоматизованому режимі.

Головний науковий співробітник DeepMind Оріол Віньялс вважає, що AlphaCode підвищить продуктивність і дозволить винайти нові засоби створення програмного забезпечення людьми без навичок програмування.

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Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому промову. Для цього використовувалися технології стартапу випускника КПІ Postello.

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