Всі ці функції будуть впроваджуватися поступово протягом 2022 року.

Виставку CES 2022 не обійшла стороною і Google. Інтернет-гігант в рамках віртуальної присутності розповів про основні напрямки розвитку екосистеми Android з точки зору зручності для користувачів.

Ті, хто вже встиг зануритися в екосистему Apple, зазвичай із задоволенням рекомендують її навколишнім. Завдяки їй дуже зручно обмінюватися даними бездротовим чином через AirDrop, спілкуватися в iMessage і спільно проходити ігри з App Store.

На 2022 рік в Google запланували впровадження (або розвиток дієвих) функцій, які наблизять досвід власників Android-пристроїв до рішень свого головного конкурента.

Fast Pair

Функція Fast Pair, що дозволяє в один клік підключати смартфон на Android до Bluetooth-навушників, вже зовсім скоро допоможе в сполученні з Android TV і Google TV і навчиться автоматично перемикатися між гаджетами.

Ще з'явиться вбудована підтримка протоколу Matter для швидкого коннекту пристроїв "розумного" будинку.

Блокування та розблокування пристроїв

Смарт-годинник на Wear OS 3 дозволять використовувати для розблокування хромбуків і Android-смартфонів – так вже вміють Apple Watch і iPhone. Ще Chromebook можна буде налаштувати підключенням до Android-смартфона: інформація про обліковий запис синхронізується.

Виконання завдань та обмін даними

Аудіо. Тут все просто: якщо ви в навушниках дивіться фільм на планшеті і вам хтось дзвонить, фільм буде призупинено, а звук в навушниках автоматично перемикнеться на ваш смартфон, а потім знову на фільм, коли ви закінчите розмову.

Ще на Android з'явиться підтримка просторового звуку, який дозволить адаптувати звук залежно від руху голови та позиціонуючи звук у просторі навколо. У яких саме навушниках зʼявиться ця технологія, Google не уточнює.

Голосовий помічник. Користувачі зможуть використовувати свій голос для прогріву і охолодження автомобіля, замикання і відмикання замків і отримання різної інформації (наприклад, скільки залишилося заряду батареї) з усіх пристроїв з підтримкою голосового помічника.

Читайте такожGoogle почала скуповувати старі айфони: навіщо вони їйСпочатку ці можливості з’являться спочатку на автомобілях Volvo, а потім і на інших. Яких саме "інших" – не уточнюється.

Android і Windows

Також в Google не оминули увагою користувачів найпопулярнішою десктопної ОС. Після підключення Android-смартфона до комп'ютера під управлінням Windows можна буде синхронізувати текстові повідомлення, передавати файли по Nearby Share і налаштовувати Bluetooth-аксесуари.

Проєкт вже підтримали Acer, HP і Intel.

Всі ці функції будуть впроваджуватися поступово протягом 2022 року.

А тим часом аналітики JPMorgan прогнозувати масовий перехід користувачів Android на iPhone. Причина – можливий вихід нового доступного Айфона з підтримкою мереж п'ятого покоління у 2022 році.

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