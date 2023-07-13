Птахи крадуть шипи, призначені для того, щоб перешкодити їм будувати гнізда на будівлях, і використовують їх для побудови власних гнізд.

Пернаті в містах крадуть шипи від птахів, встановлені людьми, і використовують їх, щоб будувати свої гнізда. Такі шипи часто встановлюють на будівлях, щоб перешкоджати гніздування птахів.

Дослідники з двох голландських музеїв природознавства вперше зіткнулися з цим явищем у дворі лікарні в Антверпені, пише Sky News. Сороки вирвали з будівлі медустанови близько 50 метрів протипташиних шипів і використали їх, щоб побудувати величезне гніздо з 1500 шипів.

Біолог Ауке-Флоріан Хімстра з Центру біорізноманіття Naturalis сказав, що сороки використовували шипи так само, як і люди - "щоб тримати інших птахів подалі від своїх гнізд".

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"Це справді схоже на жарт. Навіть для мене, як для дослідника гнізд, це найбожевільніші пташині гнізда, які я коли - небудь бачив", - сказав Хімстра.

Сороки роблять дах на своєму гнізді, щоб захистити яйця і пташенят, і часто використовують колючі гілки.

Але в місті шипи проти птахів є міською альтернативою. Дослідники охарактеризували таку поведінку пернатих як "повну адаптацію до життя в місті".

Дослідження, опубліковане в Deinsea, щорічнику Музею природної історії в Роттердамі, описує подібні гнізда сорок, знайдені в Нідерландах, Бельгії та Шотландії. Також було виявлено, що ворони будують гнізда з шипами в Нідерландах.

Це не перший випадок використання невідповідних предметів для пташиних гнізд. Інші гострі матеріали, включаючи колючий дріт і спиці, також використовуються сороками для даху їхніх гнізд.

Інші новини про птахів

Як повідомляв УНІАН, раніше в Австралії агресивна сорока напала на безпілотник, власник якого знімав мальовниче відео на морському узбережжі Сіднея. Птах не припиняла атаки, поки не повалив дрон на землю.

А в Англії поліцейським довелося "затримати" розлюченого лебедя, який заблокував дорогу. Користувачам соцмереж цей інцидент нагадав сцену з комедії "Типу круті лягаві" (2007 рік).

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