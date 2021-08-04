Користувачам соцмереж цей інцидент нагадав сцену з комедії "Круті фараони".

В Англії поліцейські затримали розлюченого лебедя, який заблокував дорогу.

Про це пише BBC.

У поліції Кембриджширу повідомили, що отримали багато повідомлень щодо інциденту. Люди повідомляли про "нахабного хлопця, що розгулює" на дорозі A428.

Правоохоронці прибули на місце та забрали птаха. Його відвезли до "місця ув'язнення", тобто випустили у найближчій водоймі.

Читайте такожКоролева Єлизавета II потролила туристів, які її не впізналиКористувачам соціальних мереж цей інцидент нагадав сцену з комедії "Круті фараони" (2007 рік).

"Перша асоціація, що спала мені на думку, - це лебідь з "Крутих фараонів", - написав один з користувачів Facebook.

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Автор: Людмила Жерновська