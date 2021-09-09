Перната не зупиняла атаки, допоки не повалила дрон на землю.

В Австралії агресивна сорока напала на безпілотник, власник якого знімав мальовниче відео на морському узбережжі Сіднея.

Відео епічної "битви" на своїй сторінці в Instagram опублікував блогер Fabreezy.

"В Австралії всі хочуть вбити тебе, навіть птахи", - підписав ролик автор.

Блогер керував дроном FPV - це БПЛА, що транслює відео в реальному часі на спеціальні окуляри й дозволяє власнику керувати польотом в режимі реального часу.

У якийсь момент апарат потрапив в поле зору сороки, яка, певно, побачила в ньому загрозу. Пілот щосили намагався відвести свій дрон від злого птаха, який клював апарат і хапав його лапами.

Читайте такожВ Австралії птах навчився зображати електродриль і плакати як дитина (відео)Але спроби Fabreezy виявилися марними - хижачка заспокоїлася, тільки коли збила безпілотник на землю.

Всього за пару днів цей кумедний ролик зібрав понад 4,3 тис. "лайків".

Однак далеко не всі зустрічі австралійців з сороками закінчуються курйозами - 8 серпня один з птахів напав на 30-річну жінку та її п'ятимісячну дочку, які гуляли в парку міста Брисбен. В результаті дитина отримала настільки важкі травми голови, що померла в лікарні.

Також УНІАН повідомляв про інцидент в Індії, де Бійцівський півень убив господаря, розкроївши йому пах шпорою.

Автор: Станислав Кожемякин