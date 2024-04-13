За словами дослідників, на вчених чекає ще багато відкриттів щодо стародавніх міст Тихого океану.

Дослідники виявили, що перші міста в Тихому океані були засновані набагато раніше, ніж вважалося. Таке дослідження провели вчені з Австралійського національного університету. Вони використали повітряне лазерне сканування для картографування археологічних пам'яток на острові Тонгатапу, який знаходиться в країні Тонга. Про це пише The Independent.

Як виявилось, урбанізація у Тихому океані була місцевим нововведенням, що розвинулося до західного впливу.

"Земляні споруди будувалися в Тонгатапу близько 300 року нашої ери. Це на 700 років раніше, ніж вважалося раніше. У міру зростання поселень їм доводилося придумувати нові способи підтримки зростаючого населення. Така ситуація - те, що ми називаємо урбанізацією з низькою щільністю населення - спричинила величезні соціальні та економічні зміни. Люди більше взаємодіють і виконують різні види робіт", - зазначив у своїй заяві співавтор дослідження Філіп Партон.

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Зазначається, що вивчати урбанізацію в Тихоокеанському регіоні було складно через проблеми зі збором інформації, проте поєднуючи високотехнологічне картографування та археологічні дослідження, дослідникам вдалося подолати такі перешкоди.

"Ми бачимо ознаки того, що вплив Тонгатапу поширювався на південний захід Тихого океану між 13-м і 19-м століттями. Коли люди думають про ранні міста, вони зазвичай уявляють собі традиційні старі європейські міста з компактною забудовою і вітряними брукованими вулицями. Це зовсім інший тип міста", - пояснив Партон.

На думку дослідників, занепад такої урбанізації з низькою щільністю населення в Тонга відбувся через те, що прийшли європейці.

"Вона занепала не тому, що система була недосконалою; це більше пов'язано з приїздом європейців та принесеними ними хворобами. Це лише початок з точки зору ранніх тихоокеанських поселень. Ймовірно, ще багато чого належить відкрити", - запевнив співавтор дослідження.

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Як писав УНІАН, дослідники виявили, що найкращими друзями людини до появи собак були лисиці. Так, вчені виявили кістки вимерлої лисиці і знайшли докази того, що тварина мала "сильний зв'язок" з людьми.

Також дослідники знайшли на дні озера пароплав, який затонув майже 140 років тому в озері Мічиган. Як стало відомо, судно довжиною понад 41 метр затонув в липні 1886 року після того, як зіткнулося з іншим кораблем. Попри те, що в тій аварії ніхто не загинув, сам пароплав вважали "загубленим".

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