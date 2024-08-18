Океани стали смітником людства, від чого страждають морські мешканці.

Антропогенне забруднення океану проявляється по-різному. Одним із найнезвичайніших наслідків стала поява "кокаїнових акул", що вже певний час серйозно турбує екологів.

Проблема гостро стоїть біля узбережжя обох Америк, де пролягають великі морські маршрути наркотрафіку. Часом пачки з кокаїном знаходять на пляжах, отже, є ймовірність, що деякі пачки могли пошкодитися і забруднити своїм вмістом воду.

Група бразильських біологів уперше виявила високі концентрації кокаїну та його складових (зокрема бензоілекгоніну) в організмах диких бразильських довгорилих акул Rhizoprionodon lalandii. Результати дослідження опубліковані в журналі Science of The Total Environment.

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Вивченню піддали 13 акул, спійманих недалеко від Ріо-де-Жанейро. Вчені провели ретельний хімічний аналіз тканин, який підтвердив наявність кокаїну та його елементів у печінці та м'язах усіх акул, крім однієї. Максимальне значення кокаїну становило 10,75 мікрограма на кілограм ваги акули.

Як зазначають учені, наркотики мають руйнівний ефект для здоров'я акул, багато видів яких перебувають під загрозою зникнення. Присутність кокаїну в організмі акул свідчить про те, що інші морські мешканці теж, ймовірно, схильні до цього негативного впливу.

При цьому "заражені" кокаїном риби можуть становити небезпеку для людей, які вживають їх у їжу.

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Як писав УНІАН, Великий Бар'єрний риф, найбільша жива екосистема на Землі, стикається із серйозною загрозою - температура океану досягла найвищих значень за останні 400 років. Якщо глобальне потепління не зупинити, це природне диво може не зберегтися для майбутніх поколінь.

Також ми розповідали, що критично важлива система течій Атлантичного океану, що впливає на погоду в усьому світі, може зруйнуватися вже у 2030-х роках. На думку вчених, це призведе до катастрофи планетарного масштабу і критично змінить погоду та клімат у світі.

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