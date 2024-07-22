У компанії заявили, що дії, які виконує робот, простіші, ніж здається.

У новому відео видно, як робот-гуманоїд, розроблений Tokyo Robotics, акуратно забиває цвях у шматок дерева. За словами виробника, синхронізовані і точні зусилля Torobo демонструють потенціал промислового використання.

При висоті 1660 мм розміри робота наближаються до людських. За даними компанії, корисне навантаження однієї руки становить 8 кг у найгіршому положенні утримання і 20 кг за миттєвої максимальної сили утримання (коли лікоть зігнутий під прямим кутом), що достатньо для проведення випробувань з робототехніки щодо заміни людської праці, пише Interesting Engineering.

У компанії заявили, що дії, які виконує робот, простіші, ніж здається.

"Миттєва сила відскоку молотка поглинається завдяки поєднанню еластичності гумового матеріалу, що утримує молоток, відхилення датчиків крутного моменту і гармонійних шестерень, можливості заднього ходу і контролю імпедансу", - заявили в Tokyo Robotics.

Примусове управління виконанням завдань

Система контролю крутного моменту суглобів, оснащена датчиками крутного моменту на всіх суглобах рук і попереку, забезпечує безпечну зупинку контакту і виконання завдань з контролем сили. На думку компанії, завдання зі збирання, приготування їжі та фізичної взаємодії з людьми можна виконувати безпечніше і вміліше.

Tokyo Robotics далі стверджувала, що об'єднана конфігурація 7-осьових подвійних важелів, 3-осьової талії, 3-осьової шийки і 4-осьової ходової частини дає змогу роботу виконувати завдання з діапазоном рухів, аналогічним людському, в житлових і робочих просторах людей.

Torobo можна використовувати для досліджень з автоматизації завдань

Розроблений для прискорення досліджень у сфері промислового застосування повнотілих людиноподібних роботів, Torobo можна використовувати для досліджень з автоматизації завдань, пов'язаних з активним контактом з людьми, навколишнім середовищем та об'єктами, а також для досліджень за додатками керованих силою дворучних роботів нового покоління, роботів і досліджень із застосування машинного навчання до роботів.

Робот використовує систему захоплення руху Noitom Perception Neuron PRO. Цю систему використовують для навчання руху і машинного навчання, а також для додатків дистанційного керування.

Система забезпечує запобігання сингулярностям, захист від самоінтерференції та функцію обмеження крутного моменту, коли робот фізично обмежений (наприклад, під час штовхання столу зверху). За даними компанії, він також має функції для вмикання/вимикання незалежного управління лівою і правою рукою, захопленнями, шиєю, талією і мобільною базою.

Розробка роботів - деталі

Робот з Японії встановив новий світовий рекорд зі складання кубика Рубіка за найшвидший час. Книга рекордів Гіннеса зафіксувала час машини Mitsubishi Electric у 0,305 секунди, побивши попередній рекорд на 0,075 секунди.

Час робота був більш ніж у 10 разів швидшим, ніж у кращої людини, яку було встановлено в червні минулого року на заході зі складання кубика Рубіка в Каліфорнії.

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