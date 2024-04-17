Вчора компанія попрощалась із попередньою версією свого знаменитого антропоморфного робота Atlas.

Знаменита своїми передовими розробками в робототехніці американська компанія Boston Dynamics представила свою чергову розробку – абсолютно нову версію людиноподібного робота Atlas. Відповідний ролик було опубліковано на youtube-каналі компанії.

"‎Ми представляємо наступне покоління роботів-гуманоїдів – повністю електричного робота Atlas, призначеного для реального застосування. Новий Atlas, заснований на десятиліттях досліджень підтверджує нашу здатність створювати найбільш вправних і корисних мобільних роботів, які вирішують найскладніші завдання в сучасній індустрії"‎, – йдеться у заяві.

Сам презентаційний ролик досить короткий і не розкриває усіх можливостей робота. Очевидно лиш те, що він здатен самостійно підійматись з лежачого положення та рухатись, як людина.

Зазначимо, що вчора Boston Dynamics попрощалась із попередньою версією Atlas, до якої була прикута увага всього світу. Це був один з найбільш досконалих антропоморфних роботів у світі (якщо не найбільш досконалий). Він, зокрема, міг бігати та стрибати: при цьому рухи робота були дуже схожими на людські.

Характеристики Atlas навіть дозволяли йому займатись паркуром: втім, самі розробники зазначали, що для створення таких комплексів вправ необхідні місяці тонкого налаштування.

Boston Dynamics – довідка

Boston Dynamics є інженерною компанією, яка спеціалізується на робототехніці. Вона відома багатьма розробками, зокрема, чотирилапим роботом BigDog.

Серед інших – шестиногий робот RiSE, здатний підніматися вертикальними поверхнями.

У грудні 2020 року японська SoftBank, яка на той момент володіла Boston Dynamics, домовилась про продаж компанії корейському автоконцерну Hyundai. Зараз у Boston Dynamics працює близько 500 співробітників.

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