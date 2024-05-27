Машина Mitsubishi вирішує головоломку за 0,3 секунди - стільки ж часу потрібно, щоб моргнути.

Робот з Японії встановив новий світовий рекорд зі складання кубика Рубіка за найшвидший час. Книга рекордів Гіннеса зафіксувала час машини Mitsubishi Electric у 0,305 секунди, побивши попередній рекорд на 0,075 секунди.

Час робота був більш ніж у 10 разів швидшим, ніж у кращої людини, яку було встановлено в червні минулого року на заході зі складання кубика Рубіка в Каліфорнії, пише The Independent.

Американцеві корейського походження Максу Паку знадобилося всього 3,13 секунди, щоб зібрати обертовий куб-головоломку 3x3x3 - більш ніж на третину секунди швидше, ніж наступна за швидкістю людина.

Час у 0,305 секунди, досягнутий роботом, приблизно відповідає тому часу, який потрібен людині, щоб моргнути.

Останній рекорд відображає радикальні досягнення, досягнуті в галузі робототехніки за останні роки. У 2009 році світовий рекорд робота зі складання кубика Рубіка становив одну хвилину і чотири секунди.

Компанія Mitsubishi Electric заявила, що домоглася цього за допомогою "компактних, потужних, чутливих до сигналів серводвигунів", які дали змогу її роботу повернути куб на 90 градусів лише за 0,009 секунди.

Основним обмежувальним фактором для встановлення ще швидшого часу є фізичні властивості самого куба. Перші спроби спочатку були ускладнені через те, що головоломка застрягала і ламалася через швидкість і силу, яку докладав робот.

"Максимально скоротити час було складно, але водночас це було весело", - розповів у Книзі рекордів Гіннеса інженер Mitsubishi Токуї, який керував спробою встановлення рекорду.

Юджі Йошимура, старший менеджер Mitsubishi Electric, додав: "З моменту створення нашого інженерного центру з виробництва компонентів у 2016 році ми займаємося розробкою і виробництвом високотехнологічних двигунів, силових напівпровідників і супутньої продукції. Щоб продемонструвати наші технічні можливості у створенні високошвидкісних і високоточних обмоток, які є ключем до підвищення продуктивності та ефективності двигунів, що використовуються в багатьох наших продуктах, наші молоді інженери добровільно працювали над встановленням світового рекорду, унаслідок чого його занесли до Книги рекордів Гіннеса. Титул світових рекордів спонукає наших інженерів і далі розвивати свої технічні навички".

Кубик Рубіка - що це

З моменту свого винаходу угорським професором Ерно Рубіком 1974 року кубик Рубіка став однією з найбільш всесвітньо визнаних ігор у поп-культурі.

Кубик Рубіка, проданий на понад півмільярда одиниць по всьому світу, залишається популярним в усьому світі, причому одним із найпоширеніших запитів у Google останніми роками є "Як зібрати кубик Рубіка".

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