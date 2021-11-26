​​​​​​​Корабель використовували для доставки на МКС різних вантажів.

"Роскосмос" затопив космічний корабель "Прогрес МС-17" у Тихому океані.

Про це йдеться у Twitter компанії.

"Вантажний корабель "Прогрес МС-17", відстикованого сьогодні вдень від МКС, затоплено у несуднохідній частині Тихого океану", – писала компанія 25 листопада.

У "Роскосмосі" заявили, що "незгорілі у щільних шарах атмосфери фрагменти корабля впали на "кладовище" космічних кораблів".

"Прогрес МС" створювали спеціально для обслуговування орбітальних станцій.

Читайте такожBlue Origin готується до нового суборбітального польоту: оголошено склад екіпажуКорабель використовували для доставки на МКС різних вантажів (палива, наукового обладнання, кисню, води, харчів й іншого), а також корегування її орбіти.

До російського модуля "Наука" на МКС вантажний корабель пристикували 22 жовтня. "Роскосмос" відправляв "Прогрес МС" перевірити герметичність паливних магістралей модуля, з чим у росіян були неодноразові проблеми.

Як писав УНІАН, офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс раніше заявив, що РФ випробувала протисупутникову зброю, після чого на орбіті Землі утворилися уламки, що несуть загрозу для Міжнародної космічної станції.

Внаслідок збиття супутника утворилося 1,5 тис. фрагментів космічного сміття, рух яких можна відстежити, і сотні тисяч дрібніших уламків, котрі "зараз становлять загрозу інтересам усіх народів".

Однак невдовзі російське космічне агентство "Роскосмос" повідомило з посиланням на дані американського Центру управління польотом, що МКС загрожувало зіткнення з космічним сміттям. Через це екіпажу станції довелося сховатися в кораблях "Союз" і Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися. Пізніше "Роскосмос" повідомив, що загроза зіткнення минула.

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Автор: Віолетта Орлова