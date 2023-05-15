Реальний стан скафандрів можна регулювати за допомогою заміни окремих вузлів і елементів.

Термін експлуатації скафандрів російських космонавтів підійшов до кінця, проте нове спорядження для виходу у відкритий космос буде виготовлено не раніше 2024 року.

Космонавти використовують дві моделі скафандрів - "Орлан-МКС" № 4 і "Орлан-МКС" № 5. За словами співрозмовників видання "Известия", у № 4 термін придатності вже закінчився, а у № 5 він наблизився до завершення. Обидві моделі скафандрів призначені для 20 виходів у відкритий космос.

"Термін зберігання - це найголовніший критерій для визначення захисних властивостей скафандра. Навіть якщо не виходити в них у відкритий космос, вони все одно втрачають свої характеристики", - пояснило джерело в РКК "Енергія".

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Однак, за його словами, реальний стан скафандрів можна регулювати за допомогою заміни окремих вузлів і елементів. "На даний момент в "Роскосмосі" якраз цим і займаються, ремонтуючи що є", - додало джерело.

Технічна несправність скафандра може призвести до тимчасової або постійної заборони на роботу в ньому за межами корабля, але навіть якщо проблеми і виникнуть, їх будуть вирішувати за рахунок продовження терміну експлуатації, говорить співрозмовник в одній з організацій "Роскосмосу".

Проблеми на МКС - деталі

Запуск нового космічного корабля для повернення астронавта NASA і двох російських космонавтів з Міжнародної космічної станції затримується через витоки. Через проблеми з космічними кораблями астронавти можуть застрягти на МКС на зайвих півроку.

Взимку в російському вантажному кораблі "Прогрес МС-21", пристикованому до Міжнародної космічної станції, відбулася "незрозуміла втрата тиску". Але в "Роскосмосі" стверджують, що екіпажу нічого не загрожує.