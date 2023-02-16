Вони не зможуть залишити станцію до прибуття нового екіпажу.

Запуск нового космічного корабля для повернення астронавта NASA і двох російських космонавтів з Міжнародної космічної станції затримується через витоки.

Через проблеми з космічними кораблями астронавти можуть застрягти на МКС на зайвих півроку, пише The Washington Post.

Екіпаж у складі астронавта NASA Френка Рубіо і російських космонавтів Сергія Прокоп'єва і Дмитра Петеліна відправився на Міжнародну космічну станцію на кораблі "Союз МС-22" у вересні. Зазвичай екіпажі змінюються після шестимісячного перебування на космічній станції, зворотний рейс був призначений на березень.

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Змінний екіпаж мав прибути на МКС на наступному космічному кораблі "Союз МС-23". Однак після того, як на "Союз МС-22" стався витік, "Роскосмос" вирішив, що космонавтам небезпечно летіти додому на цьому кораблі, як планувалося спочатку – "Союз МС-23" було вирішено використовувати як заміну. Його запуск мав відбутися 19 лютого, однак був відкладений на березень після того, як минулого тижня російські інженери в центрі управління польотами під Москвою виявили, що на ще одному космічному кораблі – вантажному "Прогресі" – також є витік охолоджуючої рідини. Тепер NASA і "Роскосмос" вивчають, що викликає ці витоки, чи пов'язані вони між собою, і чи можуть аналогічні проблеми виникнути у нового корабля "Союз МС-23".

До прибуття нового екіпажу, щонайменше до вересня 2023 року, Рубіо, Прокоп'єв і Петелін матимуть залишатися на МКС. У сукупності вони змушені будуть пробути на станції близько року. У NASA зауважували, що екіпаж готовий до цього.

Проблеми РФ на МКС

У грудні 2022 року в російському сегменті МКС на кораблі "Союз МС-22" стався витік холодоагенту. Справитися з проблемою не вдалося. Результатом витоку стало те, що космонавтам доводилося тримати двері на МКС відкритими - інакше температура на "Союзі" швидко зростає.

Згодом росіянами було прийнято рішення відправити для порятунку космічний корабель"Союз МС-23". Тим часом NASA намагалася врятувати свого астронавтів зі зламаного "Союзу" шляхом залучення компанії Ілона Маска SpaceX. У січні стало відомо, що NASA хоче збільшити до п'яти кількість місць на SpaceX Dragon, щоб американський астронавт при необхідності повертався додому не на російському кораблі.

Плани щодо відправки "Союз МС-23" поставила під сумнів чергова поломка. У першій половині лютого 2023 року стало відомо, що сталася розгерметизація ще одного російського корабля – вантажного "Прогрес МС-21", пристикованого до Міжнародної космічної станції.

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