Російський вантажний корабель "Прогрес" на Міжнародній космічній станції розгерметизувався. Це вже другий подібний інцидент з російськими модулями на МКС за два місяці.

У російському вантажному кораблі "Прогрес МС-21", пристикованому до Міжнародної космічної станції, сталася "незрозуміла втрата тиску". Але в "Роскосмосі" стверджують, що екіпажу нічого не загрожує.

Про це пише Reuters. Відзначається, що розгерметизація сталася в системі охолодження вантажного корабля. Він прибув на МКС 28 жовтня, пристикувавшись до модуля "Поіск", і мав за планом відстикуватися 18 лютого.

"Прогрес МС-21 "(він же "Прогрес-82", - УНІАН) після інциденту був ізольований від решти станції. "Температурний режим і тиск на борту МКС в нормі, життю і здоров'ю екіпажу нічого не загрожує, вони почувають себе нормально", - стверджують у "Роскосмосі".

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В NASA підтверджують, що відбулася розгерметизація системи охолодження корабля "Прогрес".

"Причина втрати охолоджуючої рідини в космічному кораблі "Прогрес-82" з'ясовується. Люки між "Прогресом-82" і станцією відкриті, температура і тиск на борту станції в нормі", - відзначили в NASA.

Зазначимо, що Росія і США, як і раніше, тісно співпрацюють на МКС, попри серйозні збитки, завдані їхнім відносинам у результаті вторгнення Росії в Україну. На даний момент на борту Міжнародної космічної станції сім членів екіпажу - троє американців, троє росіян і один японець.

Як пише Space.com, поки не відомо, чи буде проведена відстиковка "Прогресу" 18 лютого, як планувалося, або ж це перенесуть, щоб продовжити розслідування інциденту. Це пов'язано з тим, що кораблі "Прогрес" спроектовані так, щоб згоряти в атмосфері Землі після завершення їхньої місії, тому інженери не зможуть досліджувати його на Землі.

Інциденти на МКС з російськими модулями

Останнім часом російська техніка на Міжнародній космічній станції регулярно створює проблеми, деякі з яких ставлять під загрозу життя членів екіпажів.

Так, у грудні 2022 року в російському сегменті МКС з кормової частини космічного корабля "Союз МС-22" почався значний витік холодоагенту - у підсумку він витік практично весь. Це сталося через розгерметизацію зовнішнього контуру системи забезпечення теплового режиму.

Цей корабель привіз на МКС трьох нових астронавтів, і повинен був забрати і повернути на Землю інших - російських космонавтів Дмитра Пєтєліна і Сергія Прокоп'єва, а також Френка Рубіо із NASA. Однак через витік повернення на Землю було скасовано. Зараз "Роскосмос" готує на заміну інший корабель - "Союз МС-23", запуск якого запланований на 20 лютого.

Раніше були й інші інциденти. Так, у серпні 2020 року на МКС виявили тріщину, через яку на стації впав тиск і спостерігався витік кисню. А в середині жовтня того ж року російські космонавти виявили ще одне можливе місце витоку в перехідному відсіку модуля "Зірка".

Пізніше в жовтні в російському сегменті МКС зламався туалет. А в січні 2021 року російські космонавти виявили тріщину і підозрювали наявність ще однієї.

У липні того ж року російський модуль "Наука" ледь не знищив усю МКС. Після стикування в апарата незаплановано спрацювали двигуни, через це орієнтація МКС на орбіті змістилася на 45 градусів.

А трохи пізніше, в кінці серпня, на російській модулі "Зоря" виявили нові тріщини, які з часом можуть розширитися. У вересні 2021 року на російському модулі "Зірка", який забезпечує житлові приміщення, спрацювала пожежна сигналізація після того, як екіпаж повідомив про дим і запах горілого пластику.

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