Наразі всі знахідки зберігаються в Археологічному музеї в Коджаелі (провінція в Туреччині).

В турецькій бухті Керпе під час підводних розкопок археологи виявили стародавні артефакти, а саме частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Дослідники їх датують IV століттям до нашої ери – XII століттям нашої ери. Про це пише Arkeonews.

Відомо, що такі наукові підводні розкопки історичної бухти Керпе є першими, колись вона була важливою торговельною точкою. Розкопки почалися у 2020 році.

Стародавня бухта Керпе знаходиться в районі Кандирі провінції Коджаелі, що на узбережжі Чорного моря в Туреччині. У перекладі з грецької мова така назва означає "глечик" або "горщик", там колись знаходився важливий торговельний порт.

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Науковці працювали на відстані 80 метрів від берега та на глибині чотирьох метрів. Археологічні знахідки було розкидано площею близько двох тисяч квадратних метрів.

"Під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини - від залишків комерційних амфор, датованих від IV століття до нашої ери до XII століття нашої ери, до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб, різних цінностей, що належать до періоду Османської імперії. Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій", - поділився директор Археологічного музею в Коджаелі Серкан Гедюк.

Наразі всі знайдені цінності зберігаються у цьому музеї.

Знахідки археологів: останні новини

Як писав УНІАН, археологічні знахідки свідчать про те, що перші люди в Європі жили на території сучасної України, адже ще в 1970-роках біля селища Королево на Закарпатті археологи виявили стоянку первісної людини. Тому стоянка первісних людей біля Королево є найстарішою у Європі.

Також повідомлялось, що у Єгипті дослідники розкопали частину гігантської статуї великого фараона. Як виявилось, верхню частину великої статуї Рамзеса II археологи знайшли під час розкопок стародавнього міста Гермополіс неподалік від сучасного міста Аль-Ашмунін у Міньї.

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