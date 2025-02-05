Згідно з дослідженням, принаймні два види Paranthropus співіснували в Південній Африці близько 1,4 мільйона років тому.

Нове дослідження показало, що викопна щелепа віком 1,4 мільйона років належить раніше невідомому родичу людини з Південної Африки.

Як пише Live Science, вимерлий родич людини належить до роду Paranthropus, чиє прізвисько - "людина-коваликунчик" через її масивні щелепи і величезні корінні зуби. Але нещодавно виявлений вид Paranthropus має більш мініатюрну щелепну кістку і зуби, що вказує на те, що прізвисько "ковалик" може бути не таким вже вдалим.

У своєму дослідженні вчені вивчили щелепу віком 1,4 мільйона років, названу SK 15. Кістка була спочатку виявлена в 1949 році в печері в південноафриканському місці, відомому як Сварткранс, разом з іншими скам'янілостями Paranthropus і кількома ранніми зразками Homo. Провідний автор дослідження Клемент Заноллі, палеоантрополог з Університету Бордо у Франції, розповів:

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"Таким чином, Сварткранс є ключовим місцем для розкриття ступеня розмаїття гомінінів і розуміння потенційних взаємодій між різними видами гомінінів".

Спочатку вчені думали, що SK 15 належить до виду, що ніколи раніше не зустрічався, який вони назвали Telanthropus capensis. Однак з 1960-х років дослідники припустили, що насправді він належав відносно тонкому ранньому виду людей, відомому як Homo ergaster.

Заноллі та його колеги провели рентгенівське сканування SK 15 та інших скам'янілостей, щоб створити віртуальні 3D-моделі зразків і краще зрозуміти їхню внутрішню та зовнішню структуру. Вони виявили, що SK 15, найімовірніше, не був H. ergaster, а раніше невідомим видом Paranthropus.

"Це вперше з 1970-х років, коли було ідентифіковано новий вид Paranthropus", - сказав Заноллі.

Вчені детально виклали свої висновки у випуску Journal of Human Evolution.

Зазначається, що хоча зовнішня структура SK 15 нагадує H. ergaster, вона має "трохи дивний вигляд для Homo". Дослідники вивчили внутрішню структуру зубів SK 15 - зокрема, частину дентину, твердої, щільної, кісткової тканини, що утворює більшу частину зуба, під емаллю в коронці зубів. Вони виявили, що це не відповідає жодному відомому зразку Homo, що показує, що викопне не належить H. ergaster.

Натомість, ґрунтуючись на формі щелепи, розмірах і формі коронок і коренів зубів, SK 15, ймовірно, належав Paranthropus. Однак він виглядав інакше, ніж будь-який відомий зразок Paranthropus - наприклад, щелепа і зуби значно менші.

Важливо, що ці результати показують, що SK 15 не належить до жодного з трьох визнаних видів Paranthropus. Дослідники припускають, що він належить до нового виду, який вони назвали P. capensis.

Згідно з дослідженням, принаймні два види Paranthropus співіснували в Південній Африці близько 1,4 мільйона років тому - P. robustus і P. capensis. Заноллі зазначив:

"У них, імовірно, були різні екологічні ніші. P. robustus, імовірно, мав високоспеціалізовану дієту, "про що свідчать масивна щелепа та зуби, в той час як P. capensis, що демонструє більш дрібні зуби та менш масивну нижню щелепу, міг мати більш різноманітну дієту та потенційно використовувати інші харчові ресурси".

За словами вченого, майбутні дослідження можуть показати, чи був P. capensis еволюційним глухим кутом чи ні, але наразі це важко визначити, оскільки ранній викопний літопис гомінінів "мізерний для всієї Африки".

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