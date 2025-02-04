Кам'яні фрагменти з рунами, знайдені в окремих могилах, "з'єднуються разом, як пазл".

Археологи виявили, можливо, найбільш ранній у світі відомий рунічний камінь, повідомляють у дослідженні.

Як пише Newsweek, руни - це букви алфавітного письма, яке використовували для запису германських мов до прийняття латинського алфавіту. Їхнє походження обговорюється, але найдавніший із рунічних алфавітів використовувався приблизно до 700 р. н. е.

Розвиток рунічного письма і практики нанесення рун на каміння важко простежити, особливо тому, що написи на рунічних каменях рідко трапляються в оригінальному або датованому контексті.

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Нещодавні розкопки, проведені на могильному полі Свінгеруд у Норвегії, призвели до виявлення кількох фрагментів пісковика з написами в похованнях, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Antiquity.

Дослідники з'ясували, що ці різні частини складаються разом як пазл, показуючи, що фрагменти складають один камінь, на якому вигравірувано "незвичну" суміш рун та інших непізнаних знаків.

Зазначається, що археологічний контекст знахідок надав дослідникам виняткову можливість датувати рунічний камінь за допомогою радіовуглецевих методів.

Ця робота визначила, що фрагменти, ймовірно, датуються періодом між 50 р. до н. е. і 275 р. н. е. - найбільш ранні відомі дати для рунічних каменів.

Детальне дослідження показало, що, хоча фрагменти належать одній і тій самій оригінальній плиті, різні написи можуть являти собою різні акти різьблення, можливо, виконані в різний час кількома людьми.

"Схоже, що камінь був навмисно фрагментований, розкиданий і включений у пізніші поховання. Ця знахідка проливає світло на те, як використання рунічних каменів змінювалося з плином часу", - йдеться у статті.

Можливо, що спочатку камінь призначався для позначення однієї могили, але був фрагментований для увічнення наступних поховань. Автор дослідження Крістель Зільмер, професор рунології в Університеті Осло, заявила, що "рунічні камені, ймовірно, мали як церемоніальне, так і практичне призначення". Автор дослідження Стейнар Солхейм з Університету Осло додав:

"Могильне поле й оригінальний піднятий камінь припускають пам'ятний і присвятний намір, тоді як подальше використання в окремому похованні проливає світло на пізніші прагматичні та символічні вирази. Це рідкісний приклад виявлення рунічних фрагментів у добре збережених, датованих археологічних контекстах. Це має велике значення для дискусій про ранні скандинавські рунічні камені, а також слугує нагадуванням археологам про необхідність ретельного вивчення кам'яних фрагментів, знайдених у могилах, і пошуку потенційних написів".

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