Офіційний представник президента ПАР заявив, що "правова ситуація не змінилась".

Південно-Африканська Республіка (ПАР) не запрошуватиме правителя РФ Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки". Як відомо, ПАР зараз головує у G20 та прийматиме захід.

Офіційний представник президента ПАР Вінсент Магвенья в інтерв'ю пропагандистським росЗМІ заявив, що причиною є діючий ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля.

За його словами, "правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС у Йоганнесбурзі (місто у ПАР)". Магвенья додав, що його країна "ніяк не може вплинути" на рішення МКС, а тому за ордером суду Путіна мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут.

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Зазначимо, що наступний саміт G20 має відбутися у Йоганнесбурзі 21–22 листопада 2025 року.

Ордер МКС на арешт Путіна

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України.

Через це Путін не приїхав на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі у 2023 році. Москва наполягала на його участі, проте влада ПАР не знала, що робити в ситуації, коли вони зобов'язані заарештувати свого гостя.

У 2024 році саміт "Великої двадцятки" був у Бразилії. У зв'язку з цим Путін заявив, що не боїться ордера МКС, але на захід все ж не поїхав.

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