Вчені розповіли, які наслідки для планети матиме ядерна війна.

Вчені розповіли, що буде, якщо Росія почне ядерну війну.

Нове дослідження, опубліковане в журналі AGU Advances, показує, що вогняні бурі заблокують Сонце і спровокують "малий льодовиковий період", який триватиме тисячі років. Це призведе до неврожаю і голоду в океані.

"У перший місяць після вибуху середня глобальна температура впаде приблизно на 13 градусів за Фаренгейтом (7 градусів Цельсія - УНІАН). Це більше, ніж під час останнього льодовикового періоду, який тривав понад 100000 років, коли вимерли мамонти", - йдеться в дослідженні.

Провідний автор доктор Шеріл Харрісон з Університету штату Луїзіана сказав: "Як тільки дим потрапляє у верхні шари атмосфери, він поширюється по всьому світу і впливає на всіх".

Однак вторгнення Росії в Україну висунуло на передній план загрозу ядерної війни, і це дослідження вперше дає сувору картину впливу на навколишнє середовище, якби Путін потягнувся до ядерної кнопки.

Аналіз показує, що температура океану швидко впаде і не повернеться до довоєнного стану навіть після того, як розсіється дим.

В міру того як планета охолоджуватиметься, морський лід розшириться і заблокує великі порти, включаючи Пекін, Копенгаген і Санкт-Петербург.

Потім лід пошириться на прибережні райони з зазвичай помірним кліматом і завадить судноплавству через Північну півкулю, а доставка продовольства і припасів в деякі міста, такі як Шанхай, стане скрутною.

Раптове падіння освітленості й температури моря вб'є водорості - основу морського харчового ланцюга.

Дослідники заявили, що рибальство та аквакультура будуть зупинені через "фактичний голод в океані".

Одна з моделей імітує використання США і Росією 4400 ядерних боєголовок потужністю 100 кілотонн для бомбардування міст і промислових районів.

У цьому випадку пожежі викинуть у верхні шари атмосфери понад 150 мільярдів тонн диму і чорного вуглецю, що поглинає сонячне світло.

Нагадаємо, що Путін під час недавньої зустрічі з Лукашенком заявив, що протягом найближчих місяців передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", які можуть застосовувати, в тому числі ядерні боєприпаси.

Лукашенко, своєю чергою, закликав Росію бути готовою до використання ядерної зброї.

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