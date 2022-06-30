Він заявив, що на території Білорусі немає складів з ядерними боєприпасами.

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко закликав Російську Федерацію бути готовою до використання ядерної зброї.

Таку заяву він зробив в ході зустрічі з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, пише БЕЛТА.

За його словами, в Білорусі немає складів ядерних боєприпасів, тільки в Росії.

"І, як Путін правильно сказав, в шести точках, шести країнах знаходяться їх ядерні боєголовки", - заявив білоруський лідер.

Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія ще не відповідали дзеркально на тренування Західної авіації щодо застосування ядерної зброї, вони зробили тільки "півкроку".

"Вони ж літають, тренуються. Навіщо тренуються, навіщо ядерні болванки возять? Для того щоб ядерну бомбу завтра в літак покласти і скинути туди, куди треба. Тому ми ще дзеркально не відповідали", - зазначив він.

Самопроголошений президент заявив, що країни "повинні бути готові".

"Ми повинні порох тримати сухим в усіх напрямках. І не треба там енчити, кричати, що "тут Путін захопив Білорусь", "що хоче, те й робить"... У нас узгоджена розумна політика двох суверенних держав, за яку насамперед відповідають Макей і Лавров", - зазначив він.

Нагадаємо, що Путін під час зустрічі з Лукашенком заявив, що протягом найближчих місяців передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", які можуть застосовувати, в тому числі ядерні боєприпаси.

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