Більше, ніж у тиранозавра: у Монголії виявили найбільші сліди качкодзьобого динозавра

Група дослідників зробила ще одне важливе відкриття: масивну доріжку з 13 скам'янілих слідів.

Палеонтологи виявили величезний слід динозавра, розміром цілих 92 сантиметри в поперечнику. Цей колосальний слід натякає на існування справді гігантського динозавра - потенційно більшого, ніж навіть грізний тиранозавр рекс.

Як пише Interesting Engineering, його було виявлено в Монголії Університетом науки Окаями та Інститутом палеонтології Монгольської академії наук.

Зазначається, що слід належить динозаврам гадрозавридам - відомим своїм відмітним плоским, схожим на качиний дзьоб. Вони належать до сімейства птахотазових гадрозавридів.

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Цей величезний слід, як вважають, належить гігантському зауролофу, качкодзьобовому динозавру, довжина якого перевищувала 15 метрів. Це робить його більшим навіть за таких відомих хижаків, як тиранозавр рекс і тарбозавр. При цьому його скелетні рештки поки що не знайдені.

Цей динозавр в основному відомий своїм довгим, схожим на шип гребенем, який виступає вгору і назад від його черепа. Як і в інших гадрозаврів, у нього був широкий, плоский дзьоб, що нагадує дзьоб качки.

Група дослідників зробила ще одне важливе відкриття: масивну доріжку з 13 скам'янілих слідів. Кожен із цих вражаючих слідів має ширину 85 сантиметрів, а вся доріжка простягається на 24 метри.

Зазначається, що в той час як скам'янілі скелети дають безцінну інформацію про анатомію і фізіологію динозаврів, скам'янілі сліди відкривають унікальне вікно в їхню поведінку і взаємодію з навколишнім середовищем. Доктор Шинобу Ішигакі, директор Музею досліджень динозаврів OUS, який керував розкопками, розповів:

"Ідентифікація 14 доріжок, включно з однією, знайденою до 2018 року, дає змогу аналізувати позу, стиль ходьби, швидкість і групову поведінку - деталі, які неможливо вивести зі скам'янілостей скелетів".

Уяєні провели дослідження в західній частині пустелі Гобі з 1 по 15 червня 2024 року. Це конкретне місце було вперше виявлено під час спільного дослідження у 2018 році. Воно визнано ключовим місцем для виявлення великих викопних слідів гадрозавридів, що робить його основним місцем для подальших палеонтологічних досліджень.

Ця знахідка підвищує ймовірність того, що скелети цих колосальних динозаврів можуть бути виявлені в цьому регіоні. Розкопки таких скелетних решток дадуть безцінну інформацію про анатомію, поведінку та екологію цих гігантських істот.

Цікаво, що до цього відкриття найбільший відомий скелет гадрозаврида належав шантунгозавру, виявленому в Китаї. Це відкриття в Монголії передбачає, що в цьому регіоні також можуть бути знайдені настільки ж масивні скелети гадрозаврів.

"Наша наступна мета - виявити повний скелет великого зауролофа, відповідального за ці сліди", - заявив доктор Ішигакі.

Новини про вивчення динозаврів

Вчені ідентифікували новий вид гігантського рогатого динозавра, який мешкав на території сучасної Північної Африки близько 95 мільйонів років тому. Його скам'янілі останки були знищені під час Другої світової війни. Цей хижий динозавр, якого назвали Tameryraptor markgrafi, досягав у довжину 10 метрів.

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