Важливим є те, що сувої розкришаться, якщо дослідник спробує розгорнути їх вручну, що, найімовірніше, знищить усі сліди письма.

Науковці розшифровують стародавній сувій, один із сотень, обвуглених вщент під час виверження Везувію в 79 р. н. е.

Артефакт, що зберігається в Бодліанській бібліотеці Оксфордського університету в Сполученому Королівстві, є п'ятим неушкодженим сувоєм Геркуланума, який віртуально розгорнуть у рамках Vesuvius Challenge, пише CNN.

Цей конкурс покликаний прискорити розшифровку сувоїв, які утворюють безпрецедентний запас інформації про Стародавній Рим і Грецію.

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Використовуючи штучний інтелект та інші комп'ютерні методи для збору сувою і поліпшення чорнила, команда Vesuvius Challenge успішно згенерувала перші зображення тексту всередині сувою, відомі як PHerc. 172. У середу бібліотечна група заявила, що почала інтерпретувати стовпці тексту.

Цікаво, що одним із перших слів, які було перекладено, було давньогрецьке διατροπή, що означає "огида", яке трапляється двічі в кількох стовпчиках тексту. Річард Овенден, бібліотекар Бодлі, та Гелен Хемлін, директор університетських бібліотек, сказали:

"Це неймовірний момент в історії, коли бібліотекарі, фахівці з інформатики та вчені класичного періоду співпрацюють, щоб побачити невидиме. Вражаючі успіхи, досягнуті в галузі візуалізації та штучного інтелекту, дають нам змогу зазирнути всередину сувоїв, які не читалися майже 2000 років".

Важливим є те, що сувої розкришаться, якщо дослідник спробує розгорнути їх вручну, що, найімовірніше, знищить усі сліди письма.

Брент Сілс, професор комп'ютерних наук в Університеті Кентуккі, сказав, що з усіх відсканованих на сьогоднішній день сувоїв Геркуланума, Оксфордський сувій містив найбільше тексту, який можна було б відновити, а хімічний склад чорнила чіткіше видно на рентгенівських знімках.

Дослідники думають, що чорнило може містити більш щільний інгредієнт, наприклад свинець. Будуть потрібні додаткові випробування, щоб визначити точний рецепт, який зробив чорнило набагато більш розбірливим, ніж інші сувої, які були частиною Vesuvius Challenge.

"Не дивлячись на ці захопливі результати, ще багато чого належить зробити для поліпшення наших програмних методів, щоб ми могли прочитати весь цей та інші сувої Геркуланума", - зазначив Сілз.

Раніше Сілз розповів, що ключовим завданням було віртуально згладити документи і відрізнити чорне чорнило від обвуглених папірусів, щоб зробити грецький і латинський шрифт читабельними.

За його словами, методи машинного навчання не розшифровують текст, а посилюють читабельність чорнила, що використовується для написання шрифтів. Транскрипція і переклад тексту залежатимуть від учених-людей, зокрема з Оксфордського університету.

Дослідники продовжують удосконалювати зображення сувою, сподіваючись, що це поліпшить чіткість видимих рядків тексту і, можливо, досягне самої внутрішньої частини обвугленого сувою, де може зберегтися назва роботи.

Новини археології

Раніше дослідники розшифрували 1900-річний сувій, що описує напружений судовий розгляд під час римської окупації Ізраїлю. Знахідка розкриває більше інформації про кримінальні справи того часу і дає відповідь на давнє питання про рабовласництво в регіоні.

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