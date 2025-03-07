Найпотужніша ракета, розроблена Маском, вибухнула під час випробування вже вдруге поспіль.

Восьмий за рахунком випробувальний запуск прототипу космічного корабля Starship закінчився невдачею - він вибухнув незабаром після старту.

На висоті близько 150 км приблизно через 10 хвилин після запуску і незабаром після відділення від ракети-носія корабель почав хаотично обертатися, з нього полетіли іскри, після чого зв'язок припинився.

"Ми дійсно втратили зв'язок із кораблем. На жаль, це сталося і минулого разу", - сказав представник SpaceX.

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У SpaceX заявили, що проаналізують останній запуск, щоб зрозуміти причину аварії, і зазначили, що вибух стався після втрати кількох двигунів.

Це вже друге випробування цього року, під час якого втрачається один із ступенів ракети - 17 січня верхній ступінь також зруйнувався одразу після запуску.

Засновник SpaceX Ілон Маск поки ніяк не прокоментував випробування.

Космічний корабель Starship

Ракета, що складається з двох ступенів - прискорювача Super Heavy і космічного корабля Starship, - найбільша і найпотужніша не тільки у SpaceX, а й у всій історії космічних польотів.

Запуск Starship хотіли здійснити з бази Starbase 3 березня. Однак під час підготовки компанія Маска зіткнулася з проблемами, які виникли в обох елементів космічної системи - надважкого прискорювача і верхнього ступеня.

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