Попередній запуск Starship компанія Маска здійснила у січні цього року.

SpaceX довелося перенести новий запуск своєї нової ракети, яка отримала назву Starship. Про це повідомляє портал Space.com.

"‎Відмовляємося від сьогоднішньої спроби випробувального польоту. Команда Starship визначає наступну найкращу доступну можливість для польоту"‎, – заявила компанія Маска.

Запуск Starship хотіли здійснити з бази Starbase (Південний Техас) в понеділок, 3 березня. Однак під час підготовки компанія Маска зіткнулася з проблемами, які виникли у обох елементів космічної системи – надважкого прискорювача та верхнього ступеня.

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Представники SpaceX заявили, що наступна спроба може відбутися вже у вівторок, 4 березня, однак для підготовки може знадобитись і більше часу.

Нагадаємо, попередній запуск Starship компанія Маска здійснила у січні цього року. Він виявився частково успішним. Одразу після старту виникла пожежа, що призвело до швидкого руйнування корабля.

Втім, SpaceX змогла повернути на Землю нижню частину ракети-носія, що можна вважати великим успіхом для програми.

Starship – довідка

Starship є найбільшою і найпотужнішою ракетою-носієм в світі. Система складається з двох ступенів – прискорювача Super Heavy та космічного корабля Starship.

Вони оснащені двигунами Raptor і використовують як компоненти палива рідкий метан (пальне) і рідкий кисень (окислювач).

Сама ракета призначена для доставки вантажів та людей на навколоземну орбіту, а також для міжпланетних польотів на Місяць та Марс. Нагадаємо, восени минулого року Маск повідомив, що SpaceX хоче відправити п'ять безпілотних кораблів Starship на Марс за два роки.

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