Відомо, що місія триватиме впродовж 6 днів.

Екіпаж з чотирьох людей місії SpaceX Polaris Dawn прибув у понеділок до Флориди перед запуском у космос, який відбудеться 26 серпня, для виконання місії, що включає перший приватний вихід у відкритий космос. У минулому таке починання здійснювали лише державні астронавти, пише Reuters.

Зазначається, що до складу екіпажу увійшли підприємець-мільярдер, військовий пілот у відставці та двоє співробітників SpaceX. Вони наблизились до завершення більш ніж дворічної підготовки до місії, під час якої вони вийдуть з капсули Crew Dragon на навколоземній орбіті для прив'язного виходу у відкритий космос.

У виданні наголосили, що місія стане першим значним випробуванням нових скафандрів астронавтів SpaceX та буде відома, як остання ризикована комерційна віха, яку космічна компанія Ілона Маска планує закріпити на шляху мільярдера до побудови колоній на Марсі.

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"Яким би не був ризик, воно того варте. Ми не уявляємо, що це може зробити, щоб дійсно змінити траєкторію розвитку людства ... повинні бути якісь перші кроки в цьому напрямку", - зауважив командир місії Джаред Айзекман, генеральний директор компанії електронних платежів Shift4, який також очолює програму Polaris, пов'язану з SpaceX.

У Reuters підкреслили, що Айзекман фінансує цю місію та інші проєкти в межах своєї програми Polaris. Він не назвав суму, яку витратив на місії до цього часу, проте відомо, що ця цифра може сягати сотні мільйонів доларів.

"Фінансові інвестиції в розробку нових скафандрів SpaceX були "розподілені між командою Polaris і SpaceX"", - сказав журналістам віцепрезидент SpaceX Білл Герстенмайєр.

Відомо, що запуск заплановано на 03:38 ранку за східним часом 26 серпня зі стартового майданчика SpaceX у Космічному центрі NASA ім. Кеннеді у Флориді. Очікується, що місія буде тривати шість днів, а вихід у відкритий космос запланований на третій день.

"До складу екіпажу Polaris Dawn входить пілот місії Скотт Потіт, підполковник ВПС США у відставці, який також брав участь у місії Inspiration4. Співробітниці SpaceX Сара Гілліс і Анна Менон, провідні інженери з космічних операцій компанії, будуть спеціалістами місії", - зазначили у повідомленні.

Останні новини про космос

Як писав УНІАН, NASA виявило таємничий об'єкт, який у 27 000 разів більший за Землю. Зазначається, що цей об'єкт летить зі швидкістю понад 1,6 мільйона кілометрів на годину, і який, можливо, ось-ось вилетить у міжгалактичний простір.

Своєю чергою відомий астроном Адам Френк закликав не зв'язуватися з НЛО. Він допускає можливість існування принаймні мікробного життя за межами Землі, однак радить "залягти на дно", порівнюючи спроби спілкування з інопланетним розумом з "висовуванням голови з трави і словами, що ми смачні".

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