Вважається, що CWISE спочатку утворився з подвійної системи з білим карликом, який вибухнув у наднову.

NASA відстежує загадковий об'єкт, що летить у просторі Чумацького Шляху зі швидкістю понад 1,6 мільйона кілометрів на годину, і який, можливо, ось-ось вилетить у міжгалактичний простір.

Проєкт Planet 9 виявив масу, схожу за розміром на невелику зірку і в десятки тисяч разів більшу за Землю, кілька років тому і назвав її CWISE. Наразі вона летить навколо Чумацького Шляху зі швидкістю настільки великою, що вона може вирватися з гравітації галактики і зникнути в міжгалактичному просторі, пише mirror.

Цивільний вчений Мартін Кабатнік із Нюрнберга, Німеччина, сказав: "Я не можу описати рівень хвилювання. Коли я вперше побачив, як швидко він рухається, я був переконаний, що про нього вже повідомляли".

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Вважається, що CWISE спочатку утворився з подвійної системи з білим карликом, який вибухнув у наднову. Він також міг з'явитися зі скупчення, яке увійшло в контакт з парою чорних дір, що і викликало його швидку подорож.

Кайл Кремер, який обіймає посаду доцента кафедри астрономії та астрофізики Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, додав: "Коли зірка стикається з подвійною чорною дірою, складна динаміка цієї тричастинкової взаємодії може викинути цю зірку прямо з кульового скупчення".

Відкриття було зроблено в результаті співпраці волонтерів, професіоналів і студентів.

Дані з обсерваторії У. М. Кека в Маунакеа, Гаваї, свідчать, що в ній менше заліза та інших металів, ніж в інших зірках. Відкриття припускає, що вона дуже стара, вік якої становить мільйони років, починаючи з перших поколінь зірок у Чумацькому Шляху.

У звіті про відкриття йдеться: "Ми повідомляємо про відкриття високошвидкісної зірки з дуже малою масою або коричневого карлика, кінематика якої передбачає, що вона не пов'язана з Чумацьким Шляхом. CWISE була ідентифікована цивільними вченими в Backyard Worlds. Програма Planet 9 як високий власний рух. Ми вивчаємо кілька потенційних сценаріїв походження цього джерела, включно з викидом із центру Галактики".

CWISE - перша виявлена надшвидкісна зірка з дуже малою масою або коричневий карлик і найближча з усіх таких систем. Вона може являти собою ширшу популяцію дуже високошвидкісних об'єктів з малою масою, які зазнали екстремальних прискорень.

Новини про вивчення космосу

Десятиліттями вчені ламали голову над тим, чому зовнішня атмосфера Сонця, або корона, нагрівається в міру віддалення від поверхні Сонця.

Тепер довгий список можливих пояснень було скорочено одним завдяки даним, зібраним зондом Parker Solar Probe NASA, найшвидшим штучним об'єктом, який неодноразово літав над Сонцем у пошуках підказок для розв'язання так званої "таємниці нагрівання корони".

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