Спека і посуха завдають шкоди крихітним ґрунтовим істотам, які допомагають утримувати вуглець, що сприяє потеплінню планети, йдеться в новому аналізі.

Безхребетні, що мешкають у багнюці, в якомусь сенсі справжній хребет вуглецевого циклу Землі. Тисячі видів кліщів і пружинохвостів, що мешкають у ґрунті в усьому світі, надають найважливішу послугу, перетравлюючи органічні речовини, переносячи вуглець, що зігріває планету, в землю і вивільняючи поживні речовини, які допомагають рости новим рослинам.

Видання The New York Times пише, що новий аналіз, який об'єднав дані 38 різних досліджень цих організмів, показує, що посуха в деяких частинах світу, яка часто посилюється зміною клімату, знищує їх із загрозливою швидкістю.

Деякі з цих організмів живуть глибоко в ґрунті, інші проводять більшу частину свого життя, пересуваючись по поверхні. Вчені не до кінця розуміють, як саме вони розщеплюють органічні речовини, що розкладаються, але нове молекулярне дослідження показує, що у спрингтейлів є спеціальні гени для цієї роботи.

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Попри свою важливість, кліщі та пружинохвости не були широко вивчені, але вчені знають, що деякі з цих м'якотілих істот дуже чутливі до вологості навколишнього середовища. Коли ґрунт висихає в посушливі періоди, вони теж можуть висохнути, зморщитися і померти. Згідно з результатами аналізу, опублікованими в журналі Global Change Biology, їхні популяції скорочуються в середньому на 39% за час відсутності дощів.

І що сильніша посуха, то сильніше скорочується їхня чисельність, каже Філіп Мартін, науковий співробітник Баскського центру зі зміни клімату в Лейоа. Попередні дослідження показали, що чисельність популяцій веснянок значною мірою залежить від спеки. Згідно з аналізом, проведеним 2023 року, підвищення температури на кожен градус Цельсія призводить до зниження чисельності популяцій спрингтейлів майже на 10%.

Згідно з дослідженнями посухи також змінюють і скорочують популяції грибків, що живуть у ґрунті, але ж саме ними здебільшого живляться спрингтейли. Тим не менш, є кілька чинників, що грають на користь ґрунтових мешканців.

Як правило, кліщі краще переносять спеку, ніж пружинохвости, а дослідження показують, що деякі види пружинохвостів краще за інших переносять спеку і відсутність вологи. Коли настають важкі часи, деякі безхребетні заглиблюються в ґрунт або перебираються в більш вологі місця. Інші ж змінюють свій раціон і змінюють свої уподобання.

Крім того, наслідки зміни клімату не однакові в усьому світі. За словами Зої Ліндо, експерта з біорізноманіття ґрунтів з Університету Західного Онтаріо, підвищення температури, скажімо, на 4 градуси Цельсія та зниження вологості ґрунту на 20% по-різному позначиться на пустелі в середніх широтах, торфовищі у високих широтах або тропічному лісі. Її дослідження засвідчили, що різні поєднання потепління і зволоження, а також висихання й охолодження по-різному впливають на ґрунтові спільноти.

Відомо понад 12 000 видів орибатидних кліщів і близько 9 000 видів пружинохвостів, але вчені вважають, що їхня кількість становить лише 20% від глобального видового багатства.

Раніше УНІАН писав, що в Англії знайшли стародавнього хробака, який був хижаком.

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