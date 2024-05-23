Таку істоту науковці назвали Radnorscolex latus.

У Герефордширі (графство в Англії) вчені знайшли стародавнього черв'яка, який був м'ясоїдним хижаком та висовував свою горлянку, аби зловити та з'їсти здобич. Про це пише The Independent.

Зазначається, що таку істоту назвали Radnorscolex latus. Її знайшли в занедбаному вікторіанському кар'єрі в селі Лейнтвардін біля валлійського кордону. Дослідники кажуть, що цей морський черв'як жив на морському дні приблизно 425 мільйонів років тому, коли регіон знаходився під водою.

За даними аналізу, він мав висувну горлянку, яка могла висуватися на морське дно, аби схопити здобич, яка захована в осаді.

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Куратор відділу викопних членистоногих у Музеї доктор Річі Говард розповів, що Radnorscolex нагадує гігантських черв'яків з голлівудського блокбастера "Дюна".

"Ми вважаємо, що вони не були надто вибагливими у виборі їжі і, швидше за все, просто засовували своє горло в багнюку і хапали все, що могли знайти. У цьому відношенні вони, безумовно, змушують вас думати про піщаних черв'яків у Дюні", - зауважив він.

Попри те, що викопні рештки Radnorscolex було вперше виявлено сто років тому, технології були недостатньо розвинені, аби дозволити палеонтологам дослідити їх у всіх деталях.

Своєю чергою експерти з Музею природознавства у Лондоні використали найсучасніші методи візуалізації для того, аби проаналізувати рештки. Як виявилося, на голові у Radnorscolex були ряди гострих зубів і гачків, за допомогою яких він чіплявся за землю і тягнув своє тіло вперед, щоб пересуватися. Попри те, що це був хижак, аналіз показує, що істота виростала лише до 8 см завдовжки.

Науковці кажуть, що Radnorscolex належить до групи вимерлих червоподібних тварин, відомих як Palaeoscolecids, які повністю зникли приблизно 400 млн років тому через швидкі зміни клімату та рівня моря.

Інші наукові відкриття

Раніше дослідники опубілкували відео, на якому можна побачити, як мавпи-капуцини використовують кам'яні знаряддя, аби знайти їжу в бразильському національному парку Убахара. Команді науковців вдалося зафіксувати загалом 214 таких випадків, що показують, що мавпи входять у кам'яний вік.

Також вчені з'ясували, для чого людям насправді потрібен сон. Вважалося, що мозок використовує сон для того, аби позбутися шкідливих речовин, але дослідники з'ясували, що здатність мозку позбавлятися від токсинів знижувалася як під час сну, так і під наркозом.

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