Як заявлено, компанія буде працювати над тим, щоб космос був безпечним і доступним для всього людства.

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк оголосив про заснування своєї космічної компанії під назвою Privateer Space.

Вона буде створена спільно з генеральним директором робототехнічної компанії Ripcord Алексом Філдінгом. Про плани компанії підприємці мають намір розповісти на AMOS Tech 2021, яка пройде у вересні на острові Мауї (Гаваї).

"Запускається компанія Privateer Space, не схожа ні на що інше", - написав Возняк в Twitter.

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До запису він прикріпив посилання на трейлер компанії на YouTube. "Компанія Privateer Space працює над тим, щоб космос був безпечним і доступним для всього людства", - сказано в описі до відео, передає kommersant.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2017 року в Україні з візитом побував співзасновник Apple і винахідник першого персонального комп'ютера Стів Возняк. До Києва він прибув з дружиною рейсовим літаком.

Під час візиту Возняк встиг побувати в Гостомелі під Києвом і розглянути літак "Мрія". Також він зустрівся зі студентами, а ввечері провів бізнес-семінар, після якого була запланована закрита вечірка, вхід на яку коштував 200 тис. грн.

Говорячи про візит Возняк зазначив: "Дуже особливий візит для нас. Я завжди знав, що моє прізвище - українське. Все своє життя я хотів приїхати в Україну. Зокрема до Києва. У своєму житті я запланував зробити чотири речі, одна з яких - приїхати до Києва", - сказав Возняк, чиї предки були українці з Перемишля.

Автор: Ірина Погоріла