Роздивлявся "Мрію", зустрівся із студентами та влаштував вечірку: у Київ прибув співзасновник Apple Стів Возняк

В Україну із візитом прибув співзасновник відомої американської корпорації Apple та винахідник першого персонального комп’ютера Стів Возняк. До Києва він прибув із дружиною ще 29 вересня рейсовим літаком, пише ТСН.

Возняк встиг побувати у Гостомелі, що під Києвом та роздивитися літак «Мрія». Також він зустрівся із студентами, а ввечері провів бізнес-семінар, після якого була запланована закрита вечірка, вхід на яку коштував 200 тисяч гривень.

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"Дуже особливий візит для нас. Я завжди знав, що моє прізвище - українське. Все своє життя я хотів приїхати в Україну. Зокрема в Київ. У своєму житті я запланував зробити чотири речі, одна із яких - приїхати до Києва", - сказав Возняк, чиї предки були українцями із Перемишля.