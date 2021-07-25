Астронавтом тепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) року уточнило критерії присвоєння звання астронавта і отримання нагрудної відзнаки за участь в космічних місіях. Мілярдери Джефф Безос та Річард Бренсон, що злітали в суборбітальний космос на власних кораблях, звання астронавта не отримали.

Як повідомляє "BBC Україна", правила змінили у день польоту в космос засновника компанії Amazon і найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса на кораблі New Shepard. Це перше уточнення правил з 2004 року.

Відповідно до нових норм, астронавтом відтепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту. При цьому дане формулювання ніяк не пояснюється, тож FFA може на власний розсуд вирішувати, хто вважається астронавтом.

Раніше нагрудну відзнаку "Крила астронавта" можно було отримати за участь в комерційній космічній місії. Однак тепер космічні туристи після участі в космічному польоті не зможуть автоматично претендувати на неї.

У США надавати звання "астронавта" можуть три відомства: FAAA, NASA і Збройні сили.

Згідно з правилами, які діяли ще до внесення змін і продовжують діяти зараз, космічним може вважатися лише політ, який проходить на відстані не менш як 80 кілометрів від поверхні Землі.

Відповідно, і Бренсон, і Безос теоретично могли претендувати на отримання звання астронавтів.

Політ Безоса в космос

20 липня Джефф Безос здійснив космічний політ на своїй ракеті New Shepard. Разом з ним в космос вирушили його молодший брат, 53-річний Марк, 82-річна льотчиця Уоллі Франк і 18-річний Олівер Деймен.

Ракета піднялася на висоту в 107 кілометрів, а потім приземлилася в пустелі Західного Техасу. Весь політ зайняв 10 хвилин.

Компанія Безоса Blue Origin розробляє свою багаторазову суборбітальну систему New Shepard з 2006 року. Система складається з капсули для шістьох осіб і одноступінчастої ракети.

Політ Бренсона в космос

11 липня корабель компанії Virgin Galactic в рамках першого туристичного суборбітального польоту досяг кордону з космосом і успішно приземлився на космодромі "Америка" в штаті Нью-Мексико, США.

На борту корабля були 70-річний британський мільярдер і власник Virgin Galactic Річард Бренсон, два пілоти-Дейв Маккей і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Кілін Беннет і Бетт Мозес.

Автор: Дмитро Захаров