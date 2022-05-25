Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що виділені в рамках меморандуму і компанією Google 43 тис. ноутбуків Chromebook розподілять відповідно до заявок громад на школи та професійно-технічні заклади України.
Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
"За рахунок важких, довгих перемовин, майже двох місячних, з компанією Google Міністерство освіти і науки України нарешті підписало меморандум, який сьогодні дозволяє нам отримати нам 43 тис. ноутбуків", - розповів Шкарлет.
За його словами, розподіл ноутбуків буде відбуватися відповідно до заявок громад на школи та професійно-технічні заклади.
"А в пріоритеті будемо розподіляти по закладах, які, перш за все, постраждали від військової агресії. Заклади, які приймають дуже багато учнів і внутрішньо переміщених осіб, і вчителі, які вимушено мали змінити своє місце перебування", - зазначив Шкарлет.
Міністр також наголосив, що поза увагою не залишиться жодна територіальна громада.
Як повідомляв УНІАН, корпорація Google надасть 43 тис. ноутбуків Chromebook для українських викладачів.