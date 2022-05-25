Результат і справді вражає.

Техногігант Google презентував власну нейромережу Imagen, здатну генерувати зображення за текстовим описом. Вона є аналогом нейромережі dall-E 2 OpenAI, але з акцентом на фотореалізмі.

Компанія показала принцип роботи алгоритмів на прикладі безлічі потішних запитів й запустила тестове технодемо сервісу на своєму сайті.

У тексті дослідження наголошується, що працює вона за методом дифузії, збільшуючи й допрацьовуючи начерк по тексту до тих пір, поки ШІ [штучний інтелект] не вирішить, що не може зробити його ще більш схожим на задані параметри.

У Google стверджують, що створена їх командою нейромережа генерує зображення за текстовим описом з "небаченим фотореалізмом". І самі ж порівнюють її з DALL-E 2, стверджуючи, що їх нейромережа перемагає в тестах як по точності, так і по достовірності.

Раніше УНІАН вже писав про розробку британської компанії DeepMind, що входить разом з Google в холдинг Alphabet, яка навчила нейромережу писати складні коди не гірше людей.

А ще раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому промову. Для цього використовувалися технології стартапу випускника КПІ Postello.

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